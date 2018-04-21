HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerini, ülke için hayırlı bir karar olarak gördüğünü belirterek, "Millet iradesinin sandığa yansıması konusunda elimizden gelen katkı ve desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikası Yozgat Şubesi 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı kentteki bir otelde HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Yozgat AK Parti İl Başkanı Celal Köse ve Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ile çok sayıda sendika üyesi de katıldı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan erken seçime değinerek,"Yeni bir gündeme girdik. Sürpriz bir şekilde seçim gündemimize girdi. Hayırlı olsun. Millete gitmekten çekinmemek lazım. Biz ne kadar sıkıntılı dönemler yaşamışsak ne zaman millete gitmişsek o zaman doğru karar vermişiz. Bu milletin ferasetine, basiretine hayranım. Krize gittiğimiz dönemlerde krizi çözen millet olmuştur. Millete güvenirseniz, inanırsanız milletin kararına saygı gösterirseniz, sandığın sonucu budur. Sandıktan istediğimiz çıkarsa güzel çıkmazsa kötü diyemeyiz. O yüzden millete gitme kararını olumlu ve Türkiye için hayırlı bir karar olarak görüyoruz" dedi.

"Milletin iradesi üzerinde herhangi bir irade tanımıyorum"

Özellikle çok partili hayata geçtikten sonra Türkiye’de en iyi başardığı şeyin seçimler olduğunu söyleyen Arslan,"İnanın içeri de dışarı da pek çok spekülasyonlar yapılır ama milletin sandığa iradesi yansıması konusu Türkiye’de en iyi başardığımız demokratik yöntemlerden bir tanesidir. O yüzden bu seçiminde millet iradesinin sandığa yansıyacağı bir seçim olduğu için önemli buluyorum. Türkiye’de özellikle 16 Nisan’da yapmış olduğumuz anayasa değişikliği tarihi bir değişikliktir. Bu değişikliğe destek veren bugün o değişikliğin gereği olarak cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk seçimleri yapılıyor. Milletimizin bu iradesinin üzerinden herhangi bir irade tanımıyorum. Bu iradenin sandığa yansıması konusunda da elimizden gelen katkı ve desteği vermeye devam edeceğiz. Milletimizin seçimler münasebetiyle vereceği karar şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bütün istikrarsızlığı ortadan kaldıracak"

Seçim sürecinin kısa olmasından dolayı da mutlu olduğunu da belirten Arslan,"Gerçekten kamuoyunun uzun süre seçimle meşgul edilmesinin de millete çok fazla faydası olmaz. O yüzden kısa olması çok güzel. Biran önce bu işte adaylar tespit edilip sandığa gidildiğinde Türkiye yeni bir döneme hep birlikte merhaba diyecektir. Bu yeni dönemde Türkiye’nin istikrarını Türkiye’nin birlik ve beraberliğini, istikametini daha da pekiştireceği bir seçim olmasını arzu ediyorum. İstikrarsızlıkların ekonomik istikrarsızlığı körüklediğini, siyasi istikrarsızlıkların bize çok şeyler kaybettirdiği tecrübelerle sabittir. Oysa ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bütün bu istikrarsızlığı ortadan kaldıracak yeni bir yaklaşım olarak inşallah hayatımıza girecektir. Ben bu vesile ile bu kararın milletimiz için ülkemiz için hayırlı olmasın temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.