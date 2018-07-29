Hak İş Genel Başkanı Arslan: Sayımız arttıkça, sorumluluğumuz da artıyor

Samed Aydın SUN/KAYSERi, (DHA)- HAK- İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendikacılığın zor bir faaliyet olduğunu belirterek, "Sendikacılık zor iş. Sayımız ve gücümüz arttıkça sorumluluğumuz artıyor" dedi.

​Öz Taşıma İş Sendikası'nın Kayseri hizmet binası açıldı. Açılışa Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, Öz Taşıma İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ahmet Özdemir ile çok sayıda sendika üyesi ve davetli katıldı. Hak İş'e bağlı sendikaların faaliyetlerini takdirle karşıladığını belirten Mahmut Arslan, "Sendikalarımızın fedakarlıklarını takdirle karşılıyorum. İnşallah diğer sendikalarımızın da burada kendi hizmet binalarında faaliyetlerini sürdürmelerini arzu ediyorum. Öz Taşıma İş Sendikamız, Hak İş'in genç sendikalarından biridir. Konfederasyonumuzun kendi elleriyle kurduğu ve yoğurduğu bir sendikadır. İş kolunun da en büyük sendikası olması da hem sendikamız, hem de sizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Sayımız ve gücümüz arttıkça sorumluluğumuzda artıyor. Sorumluluğumuz arttıkça hizmetlerimizi ve çeşidini de arttırıyoruz. Ulaşım A.Ş.'deki arkadaşlarımızın sendikamıza geçiş süreci çok uzun ve zahmetli oldu. Uzun süreler bekleyip sabrettik. Diyalogla ve uzlaşmayla sorunu çözme çabamız uzun, ama hayırlı oldu" dedi.

'TEK BİR SÖZLEŞMEDE TÜM SORUNLAR ÇÖZÜLMEZ'

Sendikacılıkta tek bir sözleşmede tüm sorunların çözümünün mümkün olmadığını dile getiren Genel Başkan Arslan, "Biz merdivenlerin basamaklarını yavaş yavaş, birer birer çıktık. Bütün sorunların çözümünü bir sözleşmede çözemeyebiliriz. Ama bir niyet, samimiyet ve karşılıklı iyi niyet var. İnanıyorum ki zaman içinde bu süreçleri, adım adım, istediğimiz noktaya taşıyacağız. Sorunlarımız kuşkusuz olacak. Sorunlar olmazsa, bizim varlığımızın bir önemi olmaz. Önemli olan sorunları çözmede bir anlayış ve irade birliğine sahip olmaktır. Bunu başarabilecek gücümüz ve irademiz var. Belediyemiz de aynı anlayışla hareket etti. Kayseri belediyelerinde 27 yıldır varız. 27 yılda 27 gün sorun yaşamadık. bütün sorunlarımız çözüldüğü için değil, her iki tarafında sorunları çözmedeki samimiyeti için sorumlu davrandık. Sorumlu davranmak hem bize, hem belediyemize, hem de çalışanlarımıza kazandırdı" diye konuştu.

'SENDİKACILIK RİSK ALMA İŞİDİR'

Sendikacılık faaliyetini risk alma işi olarak nitelendiren Arslan, "Sendikacılık risk alma, inandığınız doğruların arkasında bedeli ne olursa olsun doğru durma işidir. Bunu başardığınız sürece hem kendi mensuplarınızdan, hem de kamuoyundan takdir alırsınız. Bu anlayışla hareket ettiğimiz için bugün bu güzellikleri paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Öz Taşıma İş Sendikası Kayseri Şubesi, Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki üyelerin kurdele kesimiyle dualarla hizmete açıldı. Açılış töreni hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.