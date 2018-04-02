HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Taşeron sorununda zoru başardık. Taşeron çalışanların ve üyelerimizin kadroları hayırlı olsun” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 696 Sayılı KHK düzenlemesi ile gerçekleştirilen taşeron işçilerin 2 Nisan 2018 tarihi itibariyle kadroya alınmasına ilişkin açıklamada bulundu. Arslan, HAK-İŞ olarak 2007 yılında örgütlenme sürecinin başlatılarak taşeron işçilerin kadro mücadelesini 2014 yılında yeni bir aşamaya taşıdıklarını ve 81 ilden Ankara’ya davet edilen binlerce taşeron işçinin katılımıyla büyük bir kampanya başlattıklarını ifade etti. Taşeron şirketlerde çalışan işçilerin kadro sorununun çözümü için sendikal örgütlülüğünü sağlamak gerektiğini ortaya koyduklarını dile getiren Arslan, "Fiilen taşeron şirketlerde çalışan tüm emekçilerin kadro mücadelesini başlatmıştık. Verilen büyük mücadeleler sonucunda, taşeron emekçi arkadaşlarımız kadrolarına kavuşmuş bulunmaktadır. Taşeron sorununda zoru başardık. Taşeron çalışanların ve üyelerimizin kadroları hayırlı olsun. Kuşkusuzdur ki, bu başarı büyük HAK-İŞ ailesinin başarısıdır. Taşeron emekçisi kardeşlerimizin devlet tarafından istihdam edilerek kadroya alınmaları, iş barışı ve iş verimliliğine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Kadro hakkını elde etmiş tüm taşeron çalışan arkadaşlarımızın verdiği güven, güç ve heyecanla ülkemizin her noktasında örgütlenmemizi yoğunlaştırıp, tüm emekçilerin umudu olmaya devam edeceğiz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak taşeron işçilerin tamamı diye yola çıktık. Hükümetimiz gelinen noktada bazı konularda kapsamı genişletirken, KİT’ler gibi bir konuda beklenmedik bir kısıtlamaya gitti. Kamuoyu şunu bilmelidir ki KİT’lerde çalışan taşeron işçilerimizin haklarını elde etmesi ve sorunlarının çözümü yolunda mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Ancak, fotoğrafın büyüğüne bakmak gerektir. Hükümetimiz, 1 milyona yakın kamu işçisini kadroya almakla, kapitalizme karşı, devlet küçülmelidir diyenlere karşı büyük bir meydan okuma yapmıştır. Bu vesile ile taşeron emekçisi arkadaşlarımıza kadro verilmesi için konunun ilk başından beri yakın takipçisi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Başbakanımız Binali Yıldırım’a, Çalışma Bakanımız Jülide Sarıeroğlu’na, Maliye Bakanımız Naci Ağbal ile hükümetimizin bütün üyelerine, tüm milletvekillerimize ve emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bu süreçte bizimle birlikte yürüyen, bize inanan ve güvenen tüm taşeron emekçilerimize kadrolarının hayırlı olmasını diliyor, aileleriyle aydınlık ve bereketli yarınlar diliyoruz. Bu vesile ile kapsam dışında kalarak kadroya geçirilemeyen arkadaşlarımızın, durumlarının tekrar değerlendirilerek kadroya geçirilmesini talep ve temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.