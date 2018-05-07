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Hak-İş'ten Afrikalı sendikacılara destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 12:27 | Son Güncelleme

Afrika Sendikalar Birliği Örgütü ile Hak-İş arasında çalışma hayatına ilişkin eğitim programlarının arttırılması ve tecrübe paylaşımında bulunulması amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı - Hak-İş Genel Başkanı Arslan: - "Afrika Afrikalılarındır görüşüne inanıyoruz. Afrika'nın uzun yıllar kaynaklarını sömüren, insanını köleleştiren, emperyalist Batı güçlerine karşı vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesini Türkiye ve Hak-İş olarak hep destekledik"

Hak-İş ile Afrika Sendikalar Birliği Örgütü (OATUU) arasında çalışma hayatına ilişkin eğitim programlarının arttırılması ve tecrübe paylaşımında bulunulması amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı.

Konfederasyon Genel Merkezinde düzenlenen protokol imza törenine, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, OATUU Genel Sekreteri Arezki Mezhoud ve ilgililer katıldı.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, burada yaptığı konuşmada, OATUU'nun Afrika Birliği'ne taraf olan bir örgüt olmasının yanı sıra Uluslararası Çalışma Örgütü'nde (İLO) ve BM'de Afrika Birliği'ni temsil yetkisine sahip bulunduğunu belirtti. Arslan, "Hak-İş, Afrika ile yakından ilgilenmektedir. Bunun için Afrika ülkeleriyle ikili anlaşmalarımız söz konusu. Yakın zamanda Afrika'daki büyükelçilik sayısı 40'ın üzerine çıkacak. Bu durum Türkiye'nin de Afrika'yı ne kadar önemsediğini göstermektedir. Biz Afrika emekçileriyle iş birliği içinde olmayı önemsiyoruz. Afrika Afrikalılarındır görüşünü hep destekledik. Afrika'nın uzun yıllar kaynaklarını sömüren, insanını köleleştiren, emperyalist Batı güçlerine karşı vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesini Türkiye ve Hak-İş olarak hep destekledik." diye konuştu.

OATUU'nun 60 yıllık tecrübesi olduğunu ve bu tecrübeden Hak-İş olarak yararlanmak istediklerini vurgulayan Arslan, Afrika'daki yatırımlara Hak-İş olarak katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi. Arslan, "Hak-İş olarak tecrübelerimizi, dostlarımızla paylaşmak isteriz. İş birliğimizin hem Afrikalı emekçilerin hem Türkiye'deki emekçilerin hayrına olacağına ve imkanlar sağlayacağına inanıyorum. Ülkemizdeki iş çevrelerinin Afrika'da yapmış olduğu yatırımlar ve bu yatırımlarla gelen karşılıklı, yoğun ilişkilere Hak-İş olarak katkı vermek istiyoruz. Afrika'ya öncelikli olarak dostluğu, dayanışmayı, kardeşliği getirmeliyiz." değerlenmesinde bulundu.

Türkiye'nin yakın zamanda yürüttüğü taşeron konusunda da başarılı bir sonuç aldığına dikkati çeken Arslan, Mezhoud ile tecrübelerini paylaşacaklarını belirtti. Arslan, "Taşeronda eksiklikler olabilir. Bir milyona yakın işçiyi ilgilendiren bir düzenleme. Eksikliklerin tamamlanması için mücadele edeceğiz. Türk çalışma hayatının en büyük reformlarından birisi gerçekleştirilmiştir. Taşeron mücadelesinin tarafı olmaktan ve başarıyla sonuçlandırmaktan mutluyuz." ifadesini kullandı.

- "Türkiye'deki sendikacı kardeşlerimizden destek istiyoruz"

OATUU Genel Sekreteri Arezki Mezhoud ise sosyal adalet ve eşitliği yerine getirmeye çalışan bir örgüt olduklarını, tüm dünyada var olan ayrımcılığa karşı tavır sergilediklerini dile getirerek, bunu devam ettirebilmek için Türkiye'deki sendikalar ve konfederasyonlar ile iş birliğini sürdüreceklerini belirtti.

Hak-İş'in çalışmalarından istifade etmek istediklerini vurgulayan Mezhoud, "Türkiye'nin kalkınma modelini yakından takip ediyoruz. Türkiye'deki taşeron sorunu çözüme kavuştu. Türkiye için çok önemli bir kazanım. Hak-İş'in ve Türkiye'nin bu konuyu nasıl başardığını bilmek ve öğrenmek istiyoruz." dedi.

Mezhoud, Türkiye'nin Afrika kıtasında önemli bir aktör olduğunu, büyük yatırımlara imza attığını belirterek, "İş birliği herkesin menfaatinedir. Türkiye'deki sendikacı kardeşlerimizden yardım ve destek istemek için buradayız." diye konuştu.

- Protokolle karşılıklı eğitim ve danışmanlık desteği

Dünya'da 50'den fazla ülkede 70'den fazla konfederasyona ev sahipliği yapan OATUU'nun 40 milyona yakın üyesi bulunuyor.

Protokol kapsamında, iki kuruluş arasında çalışma hayatı ve sendikal faaliyetlerdeki tecrübelerin aktarılması konusunda heyet değişimleri yapılacak.

İki taraf, konfederasyonlar ve bağlı sendikalarının karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesi için birbirlerine yardım edecek. Taraflar, konfederasyonlarının ve bağlı sendikalarının çalışmaları hakkında çıkardıkları dergi gibi her türlü bilgi dokümanlarını paylaşacak, her türlü danışmanlık hizmeti, eğitim seminerleri ve uzman görevlendirmeleri yapacak.

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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan HAK-İŞ ile Afrika Sendikalar Birliği Örgütü (OATUU) OATUU Genel Sekreteri Arezki Mezhoud

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