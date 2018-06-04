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HAK-İŞ'ten İsrail'in katliamlarına Cenevre'de protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 19:48 | Son Güncelleme

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "İsrail'e ambargo uygulanmasını, işgal ettiği topraklarda BM'nin barış gücünün oluşturulmasını ve İsrail'in sivil katliamlarının uluslararası mahkemelere taşınarak İsrail devletinin yargılanmasının önünün açılmasını istiyoruz" - "Filistinlilerin ebedi başkenti olan Kudüs'e dokunulmasına asla ve asla razı olmayacağız. Filistin direnişini sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz"

CENEVRE (AA) - HAK-İŞ Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan, işgal altındaki Filistin topraklarında Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı barış gücü oluşturulması ve İsrail'in uluslararası mahkemelerde yargılanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70'inci yılını protesto etmek isteyen Filistinlilerin, toplandıkları Gazze sınırında İsrail askerlerince katledilişleri, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) toplantıları için İsviçre'nin Cenevre kentine gelen HAK-İŞ heyeti öncülüğünde protesto edildi.

BM Cenevre Ofisi önünde, sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen "Kırık sandalye heykeli"nin bulunduğu meydanda düzenlenen gösteriye, Gana, Sudan, Uganda, Fas, Somali, Tanzanya, Kuveyt, Bahreyn, Malavi, Zambia, Tunus, Senegal ve Eritre'den sendika başkanları ve aktivistler katıldı.

Memur-Sen'in yetkililerinin de destek verdiği gösteride, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan katılımcılara hitap etti.

Arslan, ABD Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşımasına ilişkin, "ABD'nin bu yaptığı açıkça bir provakasyondur. Filistin halkına ve Kudüs'e bir saldırıdır. Bu saldırıları kınıyor ve reddediyoruz. Filistinlilerin ebedi başkenti olan Kudüs'e dokunulmasına asla ve asla razı olmayacağız. Filistin direnişini sonuna kadar destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Filistin'de barış gücü çağrısı

İşgalci İsrail'in yeni yerleşim alanları açmasını asla kabul etmediklerini vurgulayan Arslan, uluslararası toplumu Filistin halkına uygulanan baskıların, haksızlıkların, katliamların ve adaletsizliklerin kaldırılması için harekete geçmeye davet etti.

Arslan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Filistin konusundaki "adaletsiz tutumuna karşı" tüm insanlığı ve ülkeleri tepki göstermeye çağırarak, "İsrail'e ambargo uygulanmasını, İsrail'in işgal ettiği topraklarda BM'nin barış gücünün oluşturulmasını ve İsrail'in sivil katliamlarının uluslararası mahkemelere taşınarak İsrail devletinin yargılanmasının önünün açılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Arslan, konuşmasında, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'da iki kez Filistin özel gündemiyle toplanmasında gösterdiği hassasiyetten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Filistin bayrakları sallayan ve atkıları takan göstericiler, "Yaşasın Filistin, kahrolsun İsrail" ve "Filistin'e selam, Kudüs'e selam, direnişe devam" sloganları attı.
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- "Katliamları protesto için toplandık"

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada da Uluslararası Sendikalar Birliğine bağlı sendikalar ve aktivistlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı olarak BM Cenevre Ofisi önünde İsrail'i protesto etme kararı aldıklarını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"İsrail'in silahsız, savunmasız sivillere karşı uyguladığı katliamları protesto etmek için bugün burada toplandık. BM başta olmak üzere uluslararası bütün toplumu İsrail'in burada yapmış olduğu katliamlara karşı ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak gerçekleştirdiği provakasyonlara karşı dayanışma içerisinde bulunmaya, birlikte bu mücadelede Filistinlilerin ve Kudüs'ün yanında yer almaya davet ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Filistin Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan isviçre

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