HAK-İŞ'ten İsrail'in katliamlarına Cenevre'de protesto

Memur-Sen'in yetkililerinin de destek verdiği gösteride, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan katılımcılara hitap etti.

BM Cenevre Ofisi önünde, sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen "Kırık sandalye heykeli"nin bulunduğu meydanda düzenlenen gösteriye, Gana, Sudan, Uganda, Fas, Somali, Tanzanya, Kuveyt, Bahreyn, Malavi, Zambia, Tunus, Senegal ve Eritre'den sendika başkanları ve aktivistler katıldı.

ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70'inci yılını protesto etmek isteyen Filistinlilerin, toplandıkları Gazze sınırında İsrail askerlerince katledilişleri, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) toplantıları için İsviçre'nin Cenevre kentine gelen HAK-İŞ heyeti öncülüğünde protesto edildi.

CENEVRE (AA) - HAK-İŞ Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan, işgal altındaki Filistin topraklarında Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı barış gücü oluşturulması ve İsrail'in uluslararası mahkemelerde yargılanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Arslan, ABD Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşımasına ilişkin, "ABD'nin bu yaptığı açıkça bir provakasyondur. Filistin halkına ve Kudüs'e bir saldırıdır. Bu saldırıları kınıyor ve reddediyoruz. Filistinlilerin ebedi başkenti olan Kudüs'e dokunulmasına asla ve asla razı olmayacağız. Filistin direnişini sonuna kadar destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Filistin'de barış gücü çağrısı

İşgalci İsrail'in yeni yerleşim alanları açmasını asla kabul etmediklerini vurgulayan Arslan, uluslararası toplumu Filistin halkına uygulanan baskıların, haksızlıkların, katliamların ve adaletsizliklerin kaldırılması için harekete geçmeye davet etti.

Arslan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Filistin konusundaki "adaletsiz tutumuna karşı" tüm insanlığı ve ülkeleri tepki göstermeye çağırarak, "İsrail'e ambargo uygulanmasını, İsrail'in işgal ettiği topraklarda BM'nin barış gücünün oluşturulmasını ve İsrail'in sivil katliamlarının uluslararası mahkemelere taşınarak İsrail devletinin yargılanmasının önünün açılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.