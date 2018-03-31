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HAK-PAR'da Nevruz krizi: Diyarbakır il başkanı istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 18:31 | Son Güncelleme

HALKLARIN Demokrasi Partisi (HDP) tarafından Diyarbakır'da düzenlenen Nevruz etkinliğine katıldığı için partisinin eleştirilerine konu olan HAK-PAR Diyarbakır İl Başkanı Nevzat Karakeçi, partisinden istifa etti.

HAK-PAR'da Nevruz krizi: Diyarbakır il başkanı istifa etti

Mehmet TÜRK/DİYARBAKIR, (DHA)- HALKLARIN Demokrasi Partisi (HDP) tarafından Diyarbakır'da düzenlenen Nevruz etkinliğine katıldığı için partisinin eleştirilerine konu olan HAK-PAR Diyarbakır İl Başkanı Nevzat Karakeçi, partisinden istifa etti.
21 Mart'ta Diyarbakır'da HDP tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğine katıldığı gerekçesiyle partisinden ihraç edilmek istenen Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) Diyarbakır İl Başkanı Nevzat Karakeçi, il başkanı seçildikten 25 gün sonra partisinin tutumuna tepki göstererek, il başkanlığından istifa etti. HDP'nin daveti üzerine katıldığı Nevruz etkinliklerinde bir de konuşma yapan Karakeçi, "Kürtlerin ulusal bayramı olan Newroz'da bir araya gelemeyeceksek ne zaman bir araya geleceğiz? Kimin ağzını açarsanız Kürtlerin birliğinden bahsediyor. Kürt partilerinin ve Kürt siyasetçilerinin birliğe ihtiyacı var. Bu da ancak birbirimizin fikrine, rengine tahammül göstererek sağlanabilir. Toplam 25 gün il başkanlığı kürsüsünde kalabildim. İl yönetimi olarak bizi davet etmişlerdi. Biz de nevruz etkinliğine katıldım ve bir de konuşma yaptım. Ancak nevruza katılmam ve burada konuşmam parti tabanı ve yönetimde ciddi rahatsızlığa neden oldu. Genel merkezden sağ duyulu bir açıklama bekledim ama yapılmadı. Zaten tüzükte izin alınması konusunda bir ibare yok. Yönetimin sessizliği canımı çok ciddi acıttı. Partide kalma koşulları kalmadığına karar vererek, ben de istifa ettim. Dolaylı olarak zaten istifa etmem istendi. Ben de bunu yaptım" dedi.
HAK-PAR'dan istifa eden Karakeçi, 1989 yılından bu yana PSK ve bu gelenekten gelen HAK-PAR'da aktif olarak görev yaptı. Kürtçe yayınlanan birçok dergide editörlük yapan Karakeçi, 2011 genel seçimlerinde de HAK-PAR İstanbul 3'üncü bölgeden 29'uncu sıra milletvekili adayı olmuştu.

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HAK-PAR'da Nevruz krizi: Diyarbakır il başkanı istifa etti

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