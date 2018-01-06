Hakan Atilla davasının yargıcından FETÖ itirafı

Son Güncelleme 9 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 17:33 |9 saat önce

ABD'de Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davanın yargıcı Berman, FETÖ tarafından ağırlandığını kabul etti. Berman'ın Türkiye’ye seyahatinin ve otel faturalarının FETÖ tarafından ödenmesi konusundaki açıklamasının itiraf niteliğinde olduğu görülüyor.

ABD'de Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davanın yargıcı Richard Berman, 2014'te Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ bağlı Yüksel-Karkın-Küçük (YKK) avukatlık bürosunun düzenlediği sempozyuma katılması ve otel faturalarının bu kuruluş tarafından ödenmesi konusunda yeni yorum yapmaktan kaçındı. AA muhabirinin, Berman'ın, YKK Avukatlık bürosunun organizasyonuyla geldiği Türkiye'de otel faturalarının FETÖ tarafından ödendiğinin ortaya çıkması hakkındaki soruları üzerine, yargıcın basın ofisi, Berman'ın daha önce yaptığı konuyla ilgili önceki genel değerlendirmelerini göndermekle yetinildi. AÇIKLAMALARI İTİRAF NİTELİĞİNDE Türkiye seyahatinin ve otel faturalarının FETÖ tarafından ödenmesi konusunda Berman'ın açıklamasının itiraf niteliğinde olduğu görülüyor. Berman, 2016 Eylül ayında yaptığı açıklamada, YKK tarafından 2014'te İstanbul'da düzenlenen sempozyuma katılım davetini kabul ettiğini ve katılımcıların seyahat ve otel masraflarının da bu kurum tarafından ödendiğini belirtmişti.

Yargıç Berman, sempozyum davetini kabul ettiğinde bu avukatlık bürosunun İstanbul'da önde gelen hukuk firmalarından biri olduğu ileri sürdü. FETÖ ABD İMAMI TABAN DA SEMPOZYUMDAYDI Yargıç Berman'ın İstanbul'da Four Seasons Hotel'de 2203 No'lu odada kaldığına ilişkin faturalar ortaya çıkmıştı. Berman'ın 6 Mayıs'ta giriş yaptığı ve bir gece kaldığı otele YKK hukuk bürosu tarafından 480 avro ödeme yapıldığı basına yansımıştı. Konuyla ilgili soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu sempozyum tarihinde otelde kimlerin konakladığını da araştırması üzerine otelde aynı tarihte örgütün ABD imamı Faruk Taban'ın da kaldığını ve sempozyuma katıldığı bilgisine ulaştı. Başsavcılık, söz konusu sempozyumun FETÖ tarafından finanse edildiği, konaklama ve ulaşım giderlerinin YKK hukuk bürosunca karşılandığını tespit etti. "Adalet ve Hukuk Devleti" başlıklı sempozyumda "Bağımsız ve Etkin Yargı" konulu panelin moderatörlüğünü yapan Berman, konuşmasında Türkiye'deki hukuk sisteminin tehdit altında olduğunu savunmuştu.

Aynı dönemde FETÖ'nün kapatılan yayın organı Today's Zaman gazetesine de röportaj veren Berman, 17 Aralık sürecinde hukuksuz dinlemeler yaptıkları ortaya çıkan polis müdürlerinin görevden alınmasının "hukuk devletine saldırı" olduğunu ileri sürmüştü. SAHİPLERİ YURT DIŞINA KAÇAN BÜRODAN 12 GÖZALTI İstanbul'daki Astoria alışveriş merkezinde bulunan söz konusu hukuk bürosuna, 15 Temmuz darbe girişimin ardından savcılığın talimatı ile operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında çok sayıda dökümana el konulurken, büronun ortakları Cüneyt Yüksel ve Murat Karkın'a ulaşılamamış ve yurt dışına çıktıkları tespit edilmişti. Büronun sahipleri halen firari konumda bulunurken 12 avukat ise gözaltına alınmıştı. RIZA SARRAF, REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNMUŞTU İş adamı Rıza Sarraf avukatları aracılığıyla 31 Ağustos 2016'de mahkemeye verdiği 21 sayfalık dilekçe ve 240 sayfalık eklerinden oluşan başvuruda, Berman'ın FETÖ’ye yakın YKK avukatlık bürosunun paneline katılmasını gündeme getirerek yargıcın taraflı olacağı gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulunmuştu.

O dönem New York Güney Bölgesi Başsavcısı olan Preet Bharara ise mahkemeye sunduğu dilekçede Sarraf'ın, reddi hakim talebinin kabul edilemez olduğunu savunmuş ve talebin mahkeme tarafından reddedilmesini istemişti. Berman ise bu sempozyuma katılmasının bu davaya "adil ve tarafsız bir şekilde başkanlık etmesini etkilemeyeceğini" söylemişti. BERMAN, FETÖ FİRARİSİ KORKMAZ'LA İLGİLİ İTİRAZLARI REDDETTİ ABD'nin İran'a yaptırımlarını delmekle suçlanan ve New York'ta tutuklu yargılanan Atilla'nın avukatları, FETÖ mensubu, firari eski komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın "çalıntı deliller sunması" ve "yanlış ifade vermesi" nedeniyle mahkemeye "hatalı yargılama" itirazında bulunmuştu. Ancak savunma avukatlarının bu itirazı Yargıç Berman tarafından reddedilmişti. Berman'ın, FETÖ firarisi Korkmaz'ın tanıklığı için "hukuk kurallarına uygun olduğu" nitelemesi yapması dikkati çekmişti. Savcılığın mahkemeye tanık olarak getirdiği Korkmaz'la ilgili herhangi bir sorun bulunmadığını dile getiren Berman, bu kişinin tanık olarak dinlenmesini "tamamen yasal" bulduğunu belirtmişti.

Korkmaz, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) kendisine 50 bin dolar verdiğini ve ABD'de oturduğu evin kirasını ise savcılığın ödediğini dile getirmişti. ABD'ye geldiği günden beri hiç çalışmadığını ifade eden Korkmaz çalışma başvurusunda bulunduğunu ve iki hafta önce olumlu yanıt aldığını anlatarak ABD hükümetinden yardım alıp almadığı sorusuna, "Savcılık 3 defa 300 dolar, toplamda 900 dolar verdi." cevabını vermişti. YARGIÇ, FETÖ ÜYESİ CANITEZ'İN RAPORUNA İTİRAZI DA REDDEDİLMİŞTİ Savunma makamı, 19 Aralık'ta Atilla'nın çapraz sorgusu sırasında savcılığın sanığa yönelttiği bir soruya itiraz etmiş ve mahkemeye "hatalı yargılama" yapıldığı gerekçesiyle ikinci kez dilekçe sunmuştu. İtiraz dilekçesinde Atilla'nın avukatları, savcılığın çapraz sorgusunda "Atilla'nın İran yaptırımlarını ihlal ettiğini savunan 17-25 Aralık'tan sonra eski Bankalar Yeminli Murakıbı, FETÖ firarisi Osman Zeki Canıtez tarafından hazırlanan raporu sunduğunu", bu raporun deliller arasında yer almamasına rağmen jüri önüne getirildiğini ve bunun jüri üyelerini yanlış yönlendirdiğini savunmuştu.

Davanın yargıcı Berman, Atilla'nın "tamamen adil ve şeffaf bir şekilde" yargılandığı ve çapraz sorgusu sırasında sanıktan bu rapora ilişkin soruyu cevaplaması istenmediği gerekçesiyle "hatalı yargılama" itirazını yine kabul etmemişti. Türkiye'de hakkında soruşturma açılan eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara'nın ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınmasına rağmen duruşmalar sırasında mahkemeye gelerek savcı yardımcılarıyla ve Yargıç Berman ile görüşmesi de dikkati çekmişti. YARGIÇ BERMAN'DAN SAVUNMANIN BİR TALEBİNE DAHA RET Yargıç Berman, savunma makamının davanın sanığıyken kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul edip savcılıkla iş birliği yaparak "tanık" olan iş adamı Rıza Sarraf'ın 15 Eylül 2016'da amcası olduğu söylenen "Ahad" isimli kişi arasında geçen telefon görüşmesinin delil olarak kullanılması ve jüri üyelerine dinletilmesi talebini de reddetmişti. Savunma makamının Sarraf'a çapraz sorgulaması sırasında bu görüşmeye ilişkin sorular yönelttiğin belirten Berman, Sarraf'ın da bu sorulara yanıt verdiğini ifade etmiş, Sarraf'ın akrabası ile yaptığı bu telefon görüşmesinin İran yaptırımlarının delinmesi ve Atilla'nın bunun bir parçası olmasıyla bağlantısı bulunmadığı gerekçesiyle bu talebi kabul etmemişti.