Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programında 2019'daki seçimlere doğru 50+1 senaryoları konuşuldu.

Programın konuklarından Hakan Bayrakçı konuşmasında, "Birinci turda muhtemelen sayın Erdoğan, 44-45 veya 46 alacak. İkinci parti de en fazla 27 oy oranı alacak. Ama 15 gün sonraki ikinci turda sayın Erdoğan'ın o 44'ü, 51 yapması deveye hendek atlatması kadar zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.