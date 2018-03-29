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Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 11:06 | Son Güncelleme

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, katıldığı canlı yayında 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programında 2019'daki seçimlere doğru 50+1 senaryoları konuşuldu.

Programın konuklarından Hakan Bayrakçı konuşmasında, "Birinci turda muhtemelen sayın Erdoğan, 44-45 veya 46 alacak. İkinci parti de en fazla 27 oy oranı alacak. Ama 15 gün sonraki ikinci turda sayın Erdoğan'ın o 44'ü, 51 yapması deveye hendek atlatması kadar zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Okuyucu Yorumları 44 yorum
Cumhur başkanlığı seçiminde AKŞENER yüzde 60 oy alir... kutuplaşma yalan talan KANDIRILMAK BOP taşeronluğu PAPA dostluğu TÜRKLÜK düşmanlığı son bulur.. TÜRK milleti huzura kavuşur...
@serdar_1981_alcym seni 1 yıl sonra göreceğiz daha çoook hayal kurarsın
meralmi turk kadının ne dili belli ne yolu her türlü partiye girip ideolojisi bile olmadığını gösteriyor dün bir andan demirtaş ı parlatanlar bugün aynısını merale yapıyorlar bunları görmüyorsun sırf tayyip düşmanlığıyla hareket ediyorsun
Aç tavuk rüyasında darı görürmüş
% 62 ile ilk turda başkan Recep Tayyip Erdoğan gerisi yalan
kardes sen ne cektin allahini seversen seninki sallamak desem sallamak degil ne ictiysen bonzai bile degildir o bile bukadar aptallastirmaz adami
aklın kesiyor mu yüzde atmışı
Hiç bir müslüman TÜRK evladı TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan fetoya her istediğini verdiğini ITİRAF eden ayetle alay eden makara yapan TÜRK düşmanı hırsızlara oy veremez değişim şart inşallah IYI gelecek Türkiye IYI olacak...
@mah6bsddn4 Kelimesi kelimesine katılıyorum sana. Bir milliyetçiden öte bir TÜRK evladı, Türklüğü ve Milliyetçiliği sürekli ezen ve ayıpmış gibi yargılayan bu insana oy veremez! Eşrefi mahluk olanlarla işimiz olmaz dediğini unutmak için cahil olmak lazım
@mah6bsddn4 sen ve senin gibi zihniyetler kafatası milliyetçisidir.senide göreceğiz 1 yılsonra daha çook hayal kurarsın
@mah6bsddn4 haha şaka bunlar fetö hocası gibi yalaanı bile öle atıyorki kendileri zor inanıyor milet sizin gibi fetoşlara oy moy vermez
2019 u alamaz akp millet uyandı
FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA HAÇLILAR İLE ITTIFAKDAN IHANETI HAYIRSEVER İŞADAMI REZA ILE ORTAKLIKTAN HIRSIZLIĞI BELGELI OLANLARA KARŞI AKŞENER GELECEK KAOS TERÖR KUTUPLAŞMA TALAN TALAN KANDIRILMAK HIRSIZLIK RÜŞVET SON BULACAK..
serdarla sen aynı kişisiniz amacın prvktrlük. meralden bişey olmıycanı sende biliyorsunda yinede 1 oy 1 oy diye düşünüyorsun ama şunu bil ülkeye zarar veriyorsun rabbim seni ıslah etsin şeytanla birlik oluyorsun.
Tayyip dururken Akşener e oy verilmez
ha gayret. çabalamaya devam algılarınızı oluşturun. sizin bu mesnetsiz söylemleriniz yüzünden millet! sırf size tepki diye Akp ye destek veriyor.
hayal görüyosunuz.Allahın izni ile 55 in üzerinde tek başına götürecektir cumhurbaşkanımız
her şey İYİ olacak. erdoğan hesap verecek
@dogu_270 FETÖCÜ OLDUĞUNU BU KADAR BELLİ ETME GARDAŞ SEN VE SENİN GİBİLER HER ZAMAN VE HER YERDE KAYBEDECEK AZ KALDI BEKLE 1 YIL SONRA REİS GENE REİS OLARAK KALACAK ESAS HESABI SEN VE SENİN GİBİLER VERECEK HİİİİİÇ MERAK ETME
İYİ parti gümbür gümbür geliyor AKŞENER başkan olacak ALLAHIN izni ile....
YUHH YANİ YÜZDE 18 LİK AKEPEYİ ŞİŞİRİN KARDEŞİM ŞİŞİRİN .YÜZDE 55 LE AKŞENERE GÖRMEYİN . AMA MİLLET GÖSTERECEK .
@bizedogrugerekli_2017 sen şakamısın cevrem de daha bir tane iyi partiliyim diyen görmedim biraz gercekci nesnel objektif olun akp oyu hala 47 civarı mhp oyu yüzde 10 civarı chp oyu yüzde 23 iyi parti yüzde 5 gecin o işleri
@bizedogrugerekli_2017 millet öyle bir gösterecekçi aklı dolanacak
tek adam rejimi için gereken her türlü hile hurda yapılacak verilmez denilen tavizler verilecek nefisler tatmin edilecek ne yazık ki durum bu.
canim benim bu adam çok bilgili her seçim boyle diyor ve hala ayni ruyada
ilk turda buna yakın bir sonuç çıkar ama ikinci turda bu cumhuriyetçi bu milliyetçi diye ayrım yapmadan akp karşısında ki tüm partiler birleşirse akp kaybeder e yandaşına dağıttığı silahlarla iç savaşı başlatır en fazla 1 yıl içinde abd israil yunan ermeni türkiyeye müdahale eder ama eğer bunlarda aşılırsa 10 yıl sonra sorunsuz bir türkiye oluşma ihtimali var ha akp kazanırda başkan olursa o zaman değil 10 yıl 3 yıla kalmadan türkiye yok olur
Kanallar her akşam açık oturum yapıyor, yok fetö, yok seçim, yok bilmem ne.. Mert birisi çıkıp ekonomiyi tartışmıyor. Ekonomi almış başını gidiyor, esnaf, çiftçi, çalışan perişan.. Hayvancılık bitmiş, dolar 4 tl yi geçmiş, akaryakıt desen 6 tl olmuş, ithalat almış başını gidiyor... BİZ NEDEN BU GERÇEKLERİ GÖREMİYORUZ... Ey uyuyan Türkiye uyan artık...
İnşallah öyle olur.. Yeter artık devenin hendek atlaması, yeter....
araştırma şirketlerinde en başarısızı hakan bayrakçı son seçim tahmininde 8-10 puan yanıldı
Millet 3 Kasım 2002 de uyandi bir kere. Bu Ce Ha Pe goygoyculari istedikleri yerlerini yırtsin, Ak parti li Cumhur ittifakı en kötü senaryo ile % 60 in altında oy almaz. Feto cu Akşener yada Kasetli Ke Mall, bu ülkede pirim yapmaz artık.
O zaman Cumhurbaşkanlığı seçimini Chp nin adayı kazanacak. Yaşasın 15 yıl sonra şeytanın bacağı kırılacak. Bu anketi herhalde chp parti binasında yaptılar. Güldürmeyin adamı. Seçimden bir gün önce de bu oranı söylesene.
unutmayın dedikleri çıkmazsa herkes küfürünü hazırda tutsun
sen bak açık ara almasın ağzın açık kalır sonra
Araştırmadan, İrdelemeden Okumadan, Öğrenmeden, Bilmeden, Bilgi sahibi olmadan Fikir sahibi olup, Ülkenin kaderini belirleyecek tercihler yapılırsa, Sonuç HÜSRAN olur. Cehaletten Nemalanan Aç gözlülere de, Aziz NESİN e de İLTİFAT ETMEYELİM. '' TÜRK MİLLETİ ÇALIŞKANDIR, TÜRK MİLLETİ ZEKİDİR '' Mustafa Kemal ATATÜRK
şu İYİ parti seviciliği yapanlara soruyorum bu kadın 15 temmuz da başbakan benim derken fetö nun neyi oluyordu acaba? dünyaya kafa tutan böyle bir fetö kumpası var diyen ve bunun üzerine giden lider varken bu kadın ile ülkeyi abd nin kucağına atan milliyetçiler mi vatanı koruyacak.
YORUM YAZMIYAYIM DİYORUM AMA ÜLKEMİN GELECEĞİ İÇİN VE TÜM MÜSLÜMANLAR İÇİN HATTA TÜM İNSANLIK İÇİN YAZACAĞIM ARTIK. BEYLER TÜRKİYEDE TEK ADAMLIK SİSTEMİ KADDAFİ,SADDAM GİBİ SONUÇLAR DOĞURUR. BİR ÜLKE ASLA BİR ADAMIN AĞZINA BAKMAMALI. TÜRKİYE İÇİN PARLEMENTER SİSTEMDEN ASLA VAZGEÇİLMEMELİDİR. KESİNLİKLE BU CUMHUR SİSTEMİNDEN VAZGEÇİLMELİ VE ÜLKEYİ KAOSA SÜRÜKLEYECEK BU SÜREÇTEN ÇIKILMALIDIR. ERDOĞAN YAPACAĞINI YAPTI 16 YILDIR. KUVVETLER AYRILIĞI PRENSİBİ İLE YOLA DEVAM EDİLMELİ ÜLKEDE. 3 MİLYON CAN ALINDI 2. BİR ÜÇ MİLYONA MÜSADE EDİLMEMELİ. TÜRKİYE KAN GÖLÜNE DÖNMEDEN HERKES UYANMALI HİPNOZDAN
yeter artık millet şişti .İnsanların denası on beş senedir değişti vurucu,kırıcı,yardım severlikten uzak toplum olduk.Dünyanın hiç bi yerinde bu kadar sorun yaşayan toplum yoktur.İnsanlar borçla ekonmik sıkıntıyla uğraşmaktan önlerini görmemeye başladı.Bizim insanımızında refaga huzura ihtiyacı var.Buda yol yapmakla köprü yapmakla olmuyo biran önce ekonomiyi düzeltecek reformlar yapılması şart bu hümümet bence şansını tüketti...
hep yanıldınız gene yanılacaksınız en az %60 fazlasını bilmem. akp alır kardeşim. çünkü karşısında parti yok yani siyaset yapacak ciddi projesi olan bir parti yok, lafınında peynir gemisi yürümüyor, adam yapcam diyor yapıyor havaalanı açılsın bak %10 artacaktır oyu.
Akparti + mhp ittifakı her zaman chp+hdp(pkk)+ ne kadar varsa ittifakını 2 ye katlar . bu ülke çalışana oy verir . biz vatanseverler kanmıyoruz . ayıplıyoruz... Boşuna kafa ütülemeyin.. size kim inanır ... hiç kimse ...
amaaaan artık TEMİZLE ŞU KIRINTILARI DEMİRÖREN...İNANKİ BIKTIK,,,ZATEN KİMSE CİDDİYE ALDIĞI DA YOK
bu kadar yalandan talandan ve ülkeyi batağın içine sokan asgari ücretli çalışan milletin afişini çalana oy verip başlarında bela olarak kalmasını isteyen millete az bile yapıyorlar. CHP ye oy verin gitsinler. şuan Türkiye de en güçlü rakipleri CHP birlik beraberlik te son dönem çocukların geleceği için
burda ki yorumlara bakiyorum 15 temmuz oncesi ben basbakan olacam diyen ip in baskani yuzde 6o deniyor yuzde 6 alsin da gorelim burdaki yorum yazanlarin hepsi trol bakin not edin yuzde 54 veya 57 arasi oy alacak tayyip erdogan yazin bir kenara tabi sonrada dersiniz sandiktan oy calindi yalinini yazar burdanda yorum yaparsiniz
adam bukalemun gibi her kanalda farklı konuşuyo cnn türkte ne diyecektiki onların beklentilerini söylemiş tabi seçimden sonrada erdoğan son anda taşları yerinden oynattı demişti yine diyecek erdoğan çok akıllı alamıyacağı seçime girmez ne edereder kazanır onun hamurunda var kazanmak birde dualarımız var tabi rabbim haktan yana rabbim ülkemi muzaffer kılsın her mevlütte her kurandan sonra böyle dua etmiyormuyuz rabbim islamı ülkemi muzaffer eylesin diye eğer erdoğan hala ordaysa dualarımızdandır hak yol budur artık kalp gözünüzü açın diyorum saygılar.
DÜN MUSTAFA SARIGÜL KEMAL KILIÇDAROĞLU BUGÜN KOMINIST MERAL AYNI SEYIKDE PARLATILIYOR KADIN ÇIKIYOR ANITKABIR ZIYERETINDE IMAN TAZELEMEYE GELDIK DIYOR BIZIM MALLAR DILI SÜRCMÜŞTÜR DIYOR EY GAFIL SOL HECEYLE SÜRÇER CÜMLEYLE DEDIL BUDA BUNUN DINSIZ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR
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