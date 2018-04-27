Hakan Çavuşoğlu: FETÖ'cü teröristler Balkan ülkelerinde yuvalanmaya devam ediyor

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "FETÖ'cü teröristler hala yuvalanmaya devam ettiği Balkan ülkelerinde, eğitim, ticaret ve masum kavramlar arkasına gizlenerek para işletmeye devam etmektedirler" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Rumelili Yönetici İşadamı ve Sanayicileri Derneği'nin (RUMELİSİAD) 5'incisini düzenlediği Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşma yapan Çavuşoğlu, Balkanlar ve bölgenin gelecek vaat etmesinin yanı sıra bir takım sıkıntıların da olduğunu belirterek, "Coğrafyamızın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla baş edilebilmesi için aramızda eş güdümün sağlanması ve bölgesel düzeyde siyasal ve ekonomik alanlarda belirlenen öncelikler üzerinden çözümler üretilmesi önem taşıyacaktır. Ancak bu şekilde geleceğe dönük bölgesel öngörülerimizi gerçekleştirebilir, istikrar, barış ve refah içinde yaşayan bir Balkanlar hedefine ulaşabiliriz" dedi.

'FETÖ'CÜLER BALKAN ÜLKELERİNDE YUVALANMAYA ÇALIŞIYOR'

Balkan ülkelerinin terörist ayrımı yapmadan Türkiye ile dayanışma içinde olması gerektiğini belirten Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Özellikle FETÖ terör örgütü mensuplarının, Balkanlar'da her alanda olduğu gibi iş dünyasını da kıskaç altına almaya çalıştığı herkesin malumudur. FETÖ'cü teröristler hala yuvalanmaya devam ettiği Balkan ülkelerinde, eğitim, ticaret ve masum kavramlar arkasına gizlenerek para işletmeye devam etmektedirler" diye konuştu.

'RUMELİSİAD ÖNEMLİ MÜCADELE VERİYOR'

Batı Trakya Türkleri Dernek Başkanı olduğu zamanda RUMELİSİAD'ın kurulduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Kurulduğundan beri RUMELİSİAD mücadele vermektedir. RUMELİSİAD ortak girişim platformu oluşturuldu. Bu platform bir holding maiyetinde ve Türkiye'nin gelecek projeksiyonunda önemli stratejik hamlelere adım atmasını sağlayacak ürün geliştirme AR-GE faaliyetlerini sürdürüyor. Biz de onları takip etmeye devam ediyoruz. Bursa bu vesile ile önemli bir kazanım elde edecek. Belki ileriki günlerde dünyada sadece 4 ülkede üretimi sağlanabilen bir materyal üretimini Bursa'da yeniden pazarlamaya başlayacağız. Ülke ekonomisi de bundan çok büyük güç alacak" dedi.

Program, plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

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