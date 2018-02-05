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Hakan Fidan davasında kritik gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 11:58 | Son Güncelleme

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın AK Parti’den milletvekili adayı olup daha sonra da görevine geri dönmesi davasında önemli bir gelişme yaşandı. CHP Milletvekili Mahmut Tanal tarafından açılan ve Bölge İdare Mahkemesince reddedilen dava için, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 3 üyesinden muhalif oy geldi.

Hakan Fidan davasında kritik gelişme!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Fidan’ın MİT Müsteşarlığı’na dönmesi kararının, yürütmesinin durdurulması istemiyle Bölge İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. Tanal, Fidan'ın göreve dönüşünün MİT kanunu ve Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu. Ancak Tanal'ın davası, kişisel, meşru ve güncel menfaat ilişkisi olmadığı ve dava açma ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle, usulden reddedilmişti.

ÜÇ ÜYE MUHALİF OY VERDİ

Sözcü'de yer alan habere görei, Mahmut Tanal'ın, kararın temyizi ve bozulması isteği üzerine konuyu Danıştay ele aldı. İdari Dava Daireleri Kurulu Başkanı ve 2 üyesi Tanal'ın dava açabilme ehliyetinin olduğuna karar verdi. Temyiz isteminin kabulün gerektiğini bildirdi.

Davası lehine, 3 olumlu oy çıkan Tanal da ‘'Açtığım davanın, ülkenin tümünü ilgilendirdiği için kamu yararı olduğu açıktır. Biri İdari Dava Daireleri Kurulu Başkanı olmak üzere 2 üye benim gibi düşündüğünü beyan etti. Usulden reddedilen davamın kabulü için tekrar dilekçe vereceğim. Karşı oylar gösteriyor ki Hakan Fidan'ın göreve geri dönüşü düşündürücüdür.” dedi.

“KARARA KATILMIYORUZ”

Karşı oy kararı ise şöyle:

“Dava konusu edilen işlem, Milli Güvenlik İstihbaratını, devlet çapında oluşturmak, devletin milli güvelik siyasetiyle ilgili planların hazırlanması ve yürütülmesinde ilgili kurumların istihbarat istek ve ihtiyaçlarını karşılamak gibi ülkenin tümünü, dolayısıyla kamu yararını yakından ilgilendiren bir konuda, yapılan görevlendirme işlemi olduğundan; dava konusu işlemden vatandaş sıfatına sahip davacının etkileneceği açıktır. Bu durumda;

Dava konusu işlemin davacının meşru, kişisel ve güncel bir menfaatini etkilediği, dolayısıyla dava konusu işlemle davacı arasında bir menfaat ilgisinin kurulabileceği sonucuna varıldığından; davacının, bakılan davada sübjektif ehliyetinin bulunduğunun kabulü gerekmekte olup, temyiz isteminin kabulü ile temyize konu kararın bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Fidan mit CHP ak parti Mahmut Tanal

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
partiye bak partiye.düşman dan beter.dış servislerin elinde oyuncak olmuş.milyonlarda bunlara oy atıyor.
bırakın kabul edilmeyi 3 üyeden muhalif oy gelmesi bile haber oluyor ne günlere kaldık.tek bir kişinin isteği dışında düşünmek bunu ifade etmek canına susamak la eşdeğer neymiş demokrası falan hadi canım sende.evinde partisinde demokrasi olmayan ülkeye mi getirecek.
muhalif oyların sayısını yazmışlar bir de görüşlerini aktarmışlar, ancak diğer oy verenlerin ne sayısı ne ismi ne görüşü hiç biri yok haberde. Savunduğun demokrasi özgürlük budur heralde senin.
YAKINDIR.AKİBET-İ ZARRAP
sanılıyormu dava fidanın aleyhine sonuçlansın.........
Bir parti düşünün."Kendi"milletinin hayran olan herşeyle mücadele ediyor ve Bu parti bu millete düşman olanlarla aynı davanin pesinde.Ne günlere kaldık yarabbi.!
isin icinde chp varsa ülke menfaati yoktur... bunu ben soylemiyorum chp nin yaptigi her hareket soyluyor..
danıştayda 3 muhalif, yarın khk yla tam biat etmiş 3 üye atanır
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