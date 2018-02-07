Hakan Fidan Suriye'de mi?

TSK'nın ÖSO gruplarıyla birlikte Afrin'e yönelik operasyonu sürerken, ilginç bir iddia ortaya atıldı.
soL'un haberine göre, Suriyeli araştırmacı gazeteci Nizar Nayouf'un, MİT Müsteşarı Hakan Fidan liderliğindeki bir heyetin, Lazkiye'nin Ceble bölgesinde yer alan Hmeymim askeri üssünde Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memlük beraberindeki bir heyetle görüşme düzenlediğini ileri sürdü.
Görüşmede Afrin operasyonunun ele alındığı belirtiliyor.
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