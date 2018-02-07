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Hakan Fidan Suriye'de mi?

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 15:34 | Son Güncelleme

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın, Lazkiye'deki Hmeymim üssünde Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memlük'le bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Hakan Fidan Suriye'de mi?

TSK'nın ÖSO gruplarıyla birlikte Afrin'e yönelik operasyonu sürerken, ilginç bir iddia ortaya atıldı.

soL'un haberine göre, Suriyeli araştırmacı gazeteci Nizar Nayouf'un, MİT Müsteşarı Hakan Fidan liderliğindeki bir heyetin, Lazkiye'nin Ceble bölgesinde yer alan Hmeymim askeri üssünde Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memlük beraberindeki bir heyetle görüşme düzenlediğini ileri sürdü.

Görüşmede Afrin operasyonunun ele alındığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Fidan Suriye

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
iddia edilmesin olsun. Suriye ile müzakere yapılsın normalleşme olsun en büyük zararı Biz Türkler gördük. devlet yönetiminde küslük dargınlık olmaz.cikar olur
desenize Esed yakında oluyor yine kardeşim Esad.
@enteresan_adam NE VAR SİYASET ÜLKE ÇIKARLARI İÇİNDİR
@skystone60 DOĞRUDUR. OLMASI GEREKENDE BUDUR ZATEN. YANLIŞLIK, MÜHALEFET GÖRÜŞÜN DEYİNCE, VATAN HAİNİ İLAN EDİLMELERİNDE. TEPKİLER ONDANDIR.
yaptıysa iyi yapmadıysa da bir an önce yapmalı sonuçta burada bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne bir saldırı var bir tek ülke olarak görülemez bu bölge ülkeleri için uzun bir tehdit oluşturacak bir tehlike olur bu o yüzden bu terör örgütlerinin başını şimdiden ezmeli ler bu Suriye nin yada Türkiye nin meselesi değil Irak -İran -Türkiye-Suriye hatta Lübnan için dahi ileride tehlike oluşturabilecek bir mesele hele birde bu örgütler İsrail ila işbirliği yapınca bölgedeki devletler için tamamen tehlike oluşturuyor
Siz devlet yönetemezsiniz ihanet degilse dahi kandirilarak osloda pkk ile suleyman sah turbesi basinda pyd ile ittifak yaparsiniz... sonra feto apo barzani pkk pyd bizi KANDIRDI der geçer bedelini vatan çocukları odetirsiniz... hadi simdi AKŞENER esad ile anlasin dediginde BOZKURDA saldıran akitler papanin cocuklari konuşun... sayfalarinizda daha dün mihrac URAL öldürüldü diyen fetosa apoşa barzaniye methiyeler duzen esada katil diyerek pyd ye koridor açan yalancılar konusun done döne bir hal oldunuz
Şuraya yazıyorum..yakında kardeşim ESAD diyeceksiniz.. ABD bizi kandırdı , birbirimize düşman yaptı diyeceksiniz..
Esed Esad oluyor.Aman söylemlere dikkat edelim.Sonra kıvırmak zor oluyor
RTE terörist esedle görüşmüyor.
mit bu ülkede ne işe yarıyor ki
Olabilir. Olması da gayet doğal...Bunda şaşıracak ne var ki. Asker orada ise Mit Müsteşarının da orada olması gayet normal
ne kadar önemli bir haber komik olmayın devletin istihbaratındaki adam her kes le görüşür her kesle irtibat halinde olur yok idda imiş yok şaşıralıcak bir şey gibi göstemenin anlamı nedir devletin nasıl işlediğini hala anlayamayan kafasızlar işte bu yüzden iktidar olamazlar marjinal eylemlerle devleti karalamakla devlet adamı olunmaz olsanız olsanız dış güçlerin maşası olursunuz
ulan gazetecilik yapma bahanesiyle istihbari deşifre yapmaya çalışıyosunuz sonra vatan hainisiniz deyince soluğu kefere memleketlerinde alıyosunuz.
SURİYE SORUNU: 7 yıl önce abd,katar ve sudi arap tayyibe gelerek esadı devirelim dediler.tayyipte şam ve halebi alarak yeni osmanlı devletini kurma hayali ile kabul etti.bunlar dünyanın her tarafından sözde cihatçı teröristleri suriyeye gönderdiler.tırlarla da silahlarını taşıdılar.esad tam devrilecekken sahaya rusya ve iran çıktı.tayyib ve abd suriyede yenildi.suriye de yenilen cihatçı gruplar önce halebe oradan da idlibe çekildi.zayıflayan esad rejiminde ortaya pyd çıktı,devlet kurdu.bütün bunların sorumlusu herkesin kandırdığı daryib dir.
SORUNUN ÇÖZÜMÜNE KATKI OLACAKSA....GÖRÜŞMESİ ELBETTE İYİ OLMUŞ
Hı hı evet
Adam istihbarat başkanı değilmi zaten. Ne var bunda?
NE VAR BUNDA ÇOK ÇOK DOĞAL GÖRÜŞME YAPMASI,BU OLAYLAR ÇERÇEVESİNDE GÖRÜŞME OLMAMIŞSA BENCE HATADIR...SERVİS BAŞKANI GÖRÜŞÜR KARDEŞİM HERKES İLE...SAVAŞ ANINDA BİLE SAVAŞILAN ÜLKE TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞMEKTE BUNUN İÇİNDE...
ptt messenger dan konussaydınız. %100 yerli ve güvenilir uygulamamız varken ne gerek vardı ayaklarına gitmeye ??
Suriye sorunu Suriye ile görüşülür bunda bir gariplik yok.
cark etme kivirma yakin diploma olmayinca diplomaside olmuyor beceriksizler iktidarda sehitlerin tek sorumlusu
türkiyenin çıkarları doğrultusunda mutlaka görüşülür,avrupanın teröre verdiyi destek ortada şettan abdde ortadayken kimle çalışacaz tabiki kendi toprakları olan suriye ilede görüşürüz
elbette görüşecek. bu kadar dingillik olmaz be. niye görüşmesin. amerika ile rusya da komunistlik zqamanında nasıl görüşüyordu.hatta bizim dingiller komunistlik yaparken, amerikanın bu işi planladığını hala anlamadılar.
devlete dargınlık küskünlük olamaz..çıkar meselesi herzman öndedir
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