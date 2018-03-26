Hakan Peker sevenleriyle buluşacak

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 5 Nisan Perşembe günü Hakan Peker yeni albümünden şarkıları seslendireceği bir konser verecek. Ayrıca CRR’de Etno Müzik Festivali, Hakan Peker, CRR Caz Orkestrası & Sanat Deliorman ve Barcelona Gipsy Balkan Orkestra programları düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesindeki Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), bu hafta kaçırılmayacak programlarla müzikseverleri bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Etno Müzik Festivali 1-2-3 Nisan tarihlerinde İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşecek. Üç gün sürecek festival pazar 19.00’da, pazartesi ve salı günleri ise 20.00’de başlayacak. Pop müziğinin önemli isimlerinden Hakan Peker, yeni albümünden şarkıları ilk kez sevenlerine sunacağı konseriyle, 5 Nisan Perşembe saat 20.00’de İBB Cemal Reşit Rey sahnesinde olacak. Caz müziğinin genç isimlerinden Sanat Deliorman ile Nail Yavuzoğlu şefliğindeki CRR Caz Orkestrası’nın bir araya geleceği program, 6 Nisan Cuma akşamı İBB Cemal Reşit Rey sahnesinde gerçekleşecek.

Doğu Avrupa’nın geleneksel Roman, Balkan ve Akdeniz şarkılarını kendilerine özgü bir coşkuyla yorumlayan “Barcelona Gipsy Balkan Orkestra", 8 Nisan Pazar akşamı saat 20.00’de İBB Cemal Reşit Rey sahnesinde İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.