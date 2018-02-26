Hakan Şükür'e 'Şerefsiz' demek suç değil!

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ABD'ye kaçan eski futbolcu Hakan Şükür'e sosyal medya hesabından 'şerefsiz' dediği gerekçesiyle hakkında dava açılan ve yargılama sonunda cezaya çarptırılan Yusuf Varol, kararı bir üst mahkemeye taşıdı.

Sol'da yer alan habere göre Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Varol hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Mahkeme, Varol'u para cezasına çarptırdı, karar da 5 yıl süreyle denetimli serbestlik hükmüne çevrildi.

"ŞEREFSİZ' DEMEK SUÇ DEĞİL'



Dosyayı inceleyen üst mahkeme, Şükür hakkında kullanılan "şerefsiz" kelimesinin suç teşkil etmediğini belirterek kararı bozdu. Varol hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin kaldırılmasına karar verdi.