HABER

Hakan Şükür'e 'Şerefsiz' demek suç değil!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 09:07 | Son Güncelleme

FETÖ firarisi Hakan Şükür'e sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle cezaya çarptırılan Yusuf Varol'un itirazı değerlendiren üst mahkeme dikkat çeken bir karara imza attı.

Hakan Şükür'e 'Şerefsiz' demek suç değil!

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ABD'ye kaçan eski futbolcu Hakan Şükür'e sosyal medya hesabından 'şerefsiz' dediği gerekçesiyle hakkında dava açılan ve yargılama sonunda cezaya çarptırılan Yusuf Varol, kararı bir üst mahkemeye taşıdı.

Sol'da yer alan habere göre Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Varol hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Mahkeme, Varol'u para cezasına çarptırdı, karar da 5 yıl süreyle denetimli serbestlik hükmüne çevrildi.

"ŞEREFSİZ' DEMEK SUÇ DEĞİL'

Dosyayı inceleyen üst mahkeme, Şükür hakkında kullanılan "şerefsiz" kelimesinin suç teşkil etmediğini belirterek kararı bozdu. Varol hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin kaldırılmasına karar verdi.

Hakan Şükür'ün ABD'deki lüks yaşamıHakan Şükür'ün ABD'deki lüks yaşamı
FETÖ'cü Hakan Şükür ABD'de köfteci açtıFETÖ'cü Hakan Şükür ABD'de köfteci açtı
Hakan Şükür, Yavuz Sultan Selim'in kaftanını çalmaya kalkışmış! Darbe başarılı olsaydı...Hakan Şükür, Yavuz Sultan Selim'in kaftanını çalmaya kalkışmış! Darbe başarılı olsaydı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakan Şükür FETÖ ABD 15 Temmuz

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öfkesi dinmiyor: Yanlış yapmışız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öfkesi dinmiyor: Yanlış yapmışız!

Afra Saraçoğlu: 20 yaşındayım asla sevişmem!

Afra Saraçoğlu: 20 yaşındayım asla sevişmem!

Cüneyt Arkın'ın zor anları!

Cüneyt Arkın'ın zor anları!

Herkes bunu soruyor: Süleyman Soylu görevden mi alınacak?

Herkes bunu soruyor: Süleyman Soylu görevden mi alınacak?

'Eşim maaşını şans oyunlarına yatırıyor'

'Eşim maaşını şans oyunlarına yatırıyor'

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanlar tarih verdi! İşte İstanbul hava durumu

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanlar tarih verdi! İşte İstanbul hava durumu

Okuyucu Yorumları 17 yorum
BU ADAM EN ÜST MAKAMA KADAR GETİRİLMEDİMİ BUNUN GİBİ BİNLERCESİNE GÖREV VERİLMEDİMİ DAHA BU İÇLERİNDEN BİR TANESİ BU YANLIŞ CHP NİN YANLIŞI OLSAYDI YERİ YEİNDEN OYNATIRDINIZ ŞİMDİ SANKİ SUÇLU CHP ÇIT YOK
@vural1946 chp pkk oldu fetö ağzıyla konuşan bi mal var pyd terör örgütü değil diyor itler daha sayıyimi ama bu chp laf söyleme ami
bakan sükür cogunuzdan vatansever yigit bir Anadolu evladidir...vatanseverliginin zekatini verse alayiniza yeter lannn...
kişiye göre adalet olmaz. şerefsiz kelimesi hakarettir. Mahkeme bu kişi bu hakareti hak etmiştir gibi bir yorumda bulunamaz.
hukukun geldigi nokta.yarin Reis bunlar vatansever insanlar desin tükürdügünü yalamazsa ben birsey bilmiyorum.Deniz yücel akp yi elestirdigi icin terör üyeliginden iceri alindi.basbakanin almanya ziyaretinden 1 gün sonraserbest birakildi.mahkemeler güldür güldür sova dönüştü.hatir icin insan tutuklanir.1milyon dolara bylock temizlenir...monarji Ve diktatörlügün hasi.... tabi anlayana...bircok terör eyleminden sonra tutuklananlar bakanin emriyle tutuklanip Halkin gazini almak icin yapiliyor...birgün gercek mahkemede hesap verecekler
15 Temmuz sorgulanamiyor...sorgulansa öyle pislikler cikacak ki...
YOK Bİ DE SUÇ OLSAYDI TÖVBE TÖVBE....
o kadar ahkam kesmesini biliyordunuz da neden akp feto ile milletin hakkini yiyip makam sahibi olurken sesiniz cikmadi kanuna hukuka millete sayginiz olsa o zaman da tepkinizi verirdiniz. samimi olun yarin baristik deseler yine methiyeler duzersiniz siz.
vural1946 laf konuştu baş kabağı
İşte Türkiye'deki yargı. Hadi birisi Türkiye'de adalet kişiye göre değil desin. Beni Hakan Şükür filan ilgilendirmez. Ama CB'ye birisi şerefsiz derse hakaret oluyor da başkasına derse hakaret olmuyor mu. Bir vatandaş darbe gecesi "bu milleti sokağa çıkarıp askeri polisi vatandaşı birbirine kırdıran şerefsiz" dediği için CB'nin avukatları dava açtı ve adamı 7 ay içeride yatırdılar CB'ye hakaretten. Şimdi bu karar neyin nesi oluyor.
bence buna ne desek suç olmaz.
Anlamadığım şu: lafla peynir gemisi yürür mü ? neden Türkiye'ye verilmiyorlar. Bunca kötülükleri yanlarında mı kalacak ? Hep laflarla mı yargılayacağız bu vatana ihanet edenleri ???,,
Bu adama hakaret suç Beki ona bu fırsatları sağlayanlara eleştiri yapınca neden suc
akp de fetullaha yapanlar var, o zaman onlarada şerefsiz diyebiliriz, yaşasın adalet
H.ŞÜKÜR ü futbolseverler tanırdı.Milli takımdan da dünyada futbolseverler tanıdı. Fakaaat RTE onu MV.YAPTI-TRT de YORUMCU YAPIP 700 000.TL almasını sağladı. Sonra ise yine RTE onu hain ilan ediverdi değilmi. TEKADAM VE DİKTATÖR deyince kızıyorlar amma yasaları kişinin ağzından çıkanlara göre yapıyorsanız ORADA DİKTATÖRLÜK VARDIR.
fetoyu kim feto yapti fetoyu feto yapanlar hala iktdardalarr kendilerini nasil temizliyecez caabasindalar fetoyla paralari paylastilearrr sonrada retsttt cektilerr
bugun dersin yarın barışırlar olan sana olur süprizlerle dolu bir ülkede yaşıyoruz
Diğer Haberler
Afrin’deki Mehmetçiğe destek için imzalı formasını satışa çıkardı

Afrin’deki Mehmetçiğe destek için imzalı formasını satışa çıkardı

Doğaya 20 bin 700 kilo yem bırakıldı, 80 yaban hayvanı tedavi edildi

Doğaya 20 bin 700 kilo yem bırakıldı, 80 yaban hayvanı tedavi edildi

Kütahya Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ’Benim Güzel Pabuçlarım’ oyununu Akşehir’de de sahneledi

Kütahya Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ’Benim Güzel Pabuçlarım’ oyununu Akşehir’de de sahneledi

Kar manzaralı yamaç paraşütü keyfi

Kar manzaralı yamaç paraşütü keyfi

Süs Bitkilerinin gözü ihracatta

Süs Bitkilerinin gözü ihracatta

Hakkari’de 112 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari’de 112 yerleşim yerinin yolu kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.