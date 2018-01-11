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Hakan Şükür günü dolunca TBMM'den emekli mi olacak? Kafa karıştıran açıklama

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 18:43 | Son Güncelleme 9 saat önce

CHP Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in sorusunu yanıtlayan TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı, eski milletvekili Hakan Şükür'ün "emeklilik için gerekli yaş haddi ve prim gün sayısı koşullarını henüz yerine getirmediği için" emekli maaşı alamadığını bildirdi. Ancak eski milletvekillerine sağlanan diğer haklara onun da sahip olduğu ifade edildi.

Hakan Şükür günü dolunca TBMM'den emekli mi olacak? Kafa karıştıran açıklama

15 Temmuz darbe girişiminden önce Türkiye'den kaçtığı iddia edilen eski golcü ve AKP'li Milletvekili Hakan Şükür’ün TBMM’den emekli olup olmadığı merak konusu oldu.

CHP Milletvekili Cemal Okan Yüksel, TBMM’ye bilgi edinme kanunu kapsamında Hakan Şükür’le ilgili sorular yöneltti.

TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı’ndan gelen yanıtta, “Hakan Şükür, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 24. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde İstanbul ilinden milletvekili seçilmiş olup milletvekilliği 07 Haziran 2015 tarihinde sona ermiştir. Adı geçen Yasama Organı eski üyelerine tanınan haklara sahiptir. Yapılan incelemede adı geçenin emekli olabilmesi için gerekli kanuni yaş ve hizmet süresini doldurmadığı anlaşıldığından emekli aylığı bağlanmamıştır” ifadeleri yer aldı.

Ancak yapılan açıklama sonrası, Şükür'ün herkes için geçerli olan koşulları yerine getirirse emekli olup olamayacağı netleşmedi.

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TBMM Hakan Şükür meclis emekl

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
ulan vatana iyhanet edenlerin maaş aldığı tek ülke sanırım dünyadaki tek ülke TÜRKİYE'DİR yazıklar olsun yazıklar olsun şehitlerin yetimlerin öksüzlerin hakkı haram olsun ahı onları ne bu dünyada nede öbür dünyada rahat bırakmasın
yeminle olsun vatanım kimine cennet kimine cehennem .. sağı solu s... ette sözde milletin vekilleri niye millet gibi asgari ücret almıyor resmen 80 milyonun emeğini 550 kişi yiyor ..
vatandaşlıktan çıkartırsınız olur biter .. vatan hainine birde emekli maaşımı baglanacak ...
akp milletvekili olarak emekli olup milleti düdüklemeye devam edecek, özellikle akp lilere duyurulur
Olacak tabi burası Türkiye her şey olur
chp nin isi gucu yok bu islerle ugrasiyo
@hakansoll tabi sizinkiler fetöcü beslemeyi sever.vatan hayinlerini araştırmak aslında hükümetin görevi ama tabi yıllarca birlikte yiyip içtikleri adamlara jestin kralını yapmaktan çekinmiyolar hala.
Meclis derhal toplanıp bu Fetö'cünün maaş almasını engellemek için ''milletvekilleri emeklilik yasasını'' iptal etsin. Mevcut bütün milletveklilleri emekli masaşı almaktan vazgeçip bu yasayı çıkarsın. Aleyhte oy kullananlar bilin ki fetöcü milletvekilleridir. Zira Hakan Şükür lehinde oy kullanmış olduklarına göre...
AKP TAVŞANA KAÇ TAZIYA TUT DİYOR BU ŞAKAMI ŞİMDİ BU NASIL FETO MÜCADELESİ BÖYLE
bu ülkede her şey olur emeklide olur başbakanda olur, türk halkının aklıyla dalga geçiliyor insanları enayi yerine ne güzel koyuyorsunuz elbet adalet yerini bulacaktır, muz cumhuriyeti bile bu kadar laşşka değildir,,,,,
bu durum a bir çözüm gelmeli bence maalesef içimizde her türlü hain mevcuttur hakim savcı milletvekili rütbeli askerler memur v.s
bu aptal devlet ve kanunlarla emekli olacağı kesin.
birde maaş alacak
Sayın TBMM Vatana Millete ihanet edenleri vatandaşlıktan çıkarın. Nasıl 15 temmuzda kurtuluş mücadelesi verenlere KHK çıkıyorsa bunlar için de yasa çıksın.
Bu adamı kim vekil seçtirdi ise Allah belasını versin,çoluk çocuk ve torunlarına devlet malından zırnık kalmasın ve belasını tez zamanda bulsunlar.
biz vergi veriyoruz vatan haini sosyal haklardan yararlanıyor.bu nasıl fetöyle mücadele
böyle bişey olamaz dünyanın vergisini ödeyelim hainler bayram etsin adelet nerde
Rahat olun Akepe Feto ile mücadele ediyor rahat olun
bu milletvekillerinin hepsine hakkım haram zehirzıkkım olsun.cehennemden hiç çıkmasınlar hepsi kara kebap olsun.amin.
Bu adamın öcalan itinden ne farkı var ? Buna maaş verip emekli edeceklerinde hiç bi farkı yok demektir ... Zehir zıkkım olsun aldığınız maaşlar
El koyduğunuz parasının faizinin bir kısmı ile maaş ödersiniz.
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