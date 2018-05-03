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Hakim çift, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 20:58 | Son Güncelleme

Haklarında yakalama kararı bulunan ve Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan eski hakimler Mustafa ve eşi Yasemin Sarıgedik, FETÖ üyeliğinden tutuklandı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında ihraç edilen firari eski hakimler Mustafa ve Yasemin Sarıgedik, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan ve firari durumdaki Denizli eski hakimlerinden Mustafa Sarıgedik ve eşi Yasemin Sarıgedik, Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı.

Gözaltına alınarak Antalya'ya gönderilen çift, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Sarıgedik çifti, çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklandı.

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