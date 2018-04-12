Hakim keşfe teleferikle işte böyle gitti

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı süren ve 270 metre gövde yüksekliği ile tamamlandığında Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 3. en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan ilçede kamulaştırma çalışmaları zor şartlarda sürüyor.

Kamulaştırma işlemi için arazi keşfine çıkan hakim Sarp Şenbaşlar yolu olmayan eve Çoruh Nehri üzerinde kurulu teleferiğe binerek gitti.

Yapımı süren Yusufeli Barajı nedeniyle ilçe merkezi ile 4 köy sular altında kalacağı için baraj projesi kapsamında ilçede başlatılan kamulaştırma çalışmaları yörenin kendine has şartları nedeniyle zaman zaman ilginç görüntülere sahne oluyor. Kamulaştırma çalışmalarına katılan ve keşif için bir eve gitmesi gereken Yusufeli Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Sarp Şenbaşlar, Çoruh nehri kenarındaki Kınalıçam köyünde yolu olmayan bir eve, nehir üzerine kurulu bölgede ’varangel’ olarak bilinen ilkel teleferiğe binerek ulaştı. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.