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Yargıya sızma son anda önlendi, kura töreni ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 04:10 | Son Güncelleme

Avukatlıktan hâkim-savcılığa geçecek yaklaşık bin hâkim-savcı adayının, 150’den fazlasının FETÖ bağlantılı olduğu anlaşılınca Cumhurbaşkanlığı’nda yapılacak kura töreni ertelendi.

Yargıya sızma son anda önlendi, kura töreni ertelendi

FETÖ'nün yargıya sızma girişimlerinden sonuncusu son anda önlendi. Avukatlıktan hakim-savcılığa geçecek yaklaşık bin hakim-savcı adayının 150'den fazlasının FETÖ bağlantılı olduğu anlaşılınca Cumhurbaşkanlığı'nda yapılacak kura töreni ertelendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) internet sitesinde dün yapılan açıklamada,"5 Mart 2018'de yapılması duyurulan kura töreni, ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir. Yeni kura tarihi belirlendiğinde ayrıca duyurulacaktır." denildi.

NEDENİ BELLİ OLDU

Sabah gazetesinden Ersan Atar'ın haberine göre; dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak kura töreni ile avukatlıktan hakimlik savcılığa geçecek yaklaşık bin hakim - savcı mesleğe başlayarak ülkenin farklı yerlerine gönderilecekti.

Yapılan ikili mülakata rağmen kendilerini gizlemeyi başaran 150'nin üzerindeki hakim - savcı adayının bu bin kişilik grupta yer aldığı son kez yinelenen güvenlik soruşturmasıyla ortaya çıktı. Aynı soruşturma sırasında bu FETÖ bağlantılı grubun dışında bazı adayların da "hakim - savcılık mesleği ile bağdaşmayan davranışlarının bulunduğu" belirlendi.

İşte HSK, hakim - savcıların yerlerinin belirleneceği kura törenini bu bilgilere dayanarak erteledi. Törenin ertelenmesinin ardından, mülakatlarda elenenlerin de yer aldığı çok sayıda hakim - savcı adayının HSK'ya giderek yetkililerle görüşmeye çalıştıkları öğrenildi.

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