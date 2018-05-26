HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, "Unutmayalım, güvenilir, inanılır ve saygı duyulur bir adalet kurumu için hakim, savcı ve avukat menfaatleri farklı ve birbiri ile yarışan değildir. Adalete saygı ve güven kalmazsa kaybeden tüm hukukçular ve millet olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, hukukçuluğun özel bir meslek olduğunu ve bu bakımdan hukukçunun da özel yetiştirilen, emek verilen, karşılaşacağı güçlüklere karşı iyi hazırlanan kişi olması gerektiğini belirtti.

Millet olarak, hukuk öğretimi ve eğitiminin ne kadar önemli olduğunu her geçen gün daha iyi kavradıkların aktaran Yılmaz, şunlara işaret etti:

"Hukuk devleti, var olan hukuku tanıyan, başarılı olarak uygulayan, olması gereken hukuku araştıran, hukuk bilimi gereklerine göre mesleğini yerine getiren, sorunlara çözüm bulmak için hukuk kurallarını ve imkanlarını kullanmasını bilen, genel kültürle donanmış, mesleki formasyona sahip, hukuk ve adalete inançla bağlı, ahlaklı, erdemli, bilgili, kültürlü, geniş ufuklu, hoşgörülü, insan sevgisiyle dolu, insan haklarına saygılı, hukuk ve hukuk devletini bireylerin hizmetine sunan, sorumluluk duygusu gelişmiş, küçük hesapların peşinden gitmeyen, mesleki ve şahsi saygınlık ve onuruna düşkün, iş sahiplerine ve meslektaşlarına karşı davranışlarında asgari nezaket kurallarını unutmayan, tarafsız, daima hakkı ve haklıyı, adaleti ve huzuru savunan, yargının bağımsızlığını koruyan, hakim, savcı, avukat, noter, öğretim görevlisi ve yöneticiler sayesinde yaşama geçecek, hain bir örgütün darbe vurduğu 'adalet' duygusu yeniden yücelecek, güven kazanacak ve milletin gönlündeki o müstesna makama, 'peygamber postu'na yeniden kurulacaktır."