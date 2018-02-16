Hakim ve savcı sınav sorularının sızdırılması davasında tahliye

Sanıklardan Nadir Bilgiç ise, FETÖ adına hiçbir faaliyetinin içerisinde yer almadığını ve ByLock kullanmadığını savunarak tahliyesini istedi.

Duruşmada, Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Maliye Bakanlığı ve ÖSYM'nin avukatları da müşteki olarak yer aldı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

FETÖ ile hiçbir bağının olmadığını öne süren sanıklardan Erol Günal da suçlamaları kabul etmeyerek, "ByLock kullanmadım, Bank Asya'da hesabım yok. Para yatırmadım, aleyhime MASAK raporu da yoktur. FETÖ'cüysem de Allah canımı alsın. Yurtlarında da evlerinde de kalmadım. Burs almadım. Allah, FETÖ'nün belasını versin. Tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tahliyesini talep eden tutuklu sanık Ali Duran ise, 13 aydır tutuklu olduğunu ve sadece ByLock isnadına yönelik yargılandığını ileri sürdü.

Tutuklu sanıklardan Abidin Gürsoy ise kimseden sınav sorusu alıp vermediğini ileri sürerek, "Hizmet hareketi terörist değildir. Ben hizmet hareketi mensubuyum. Allah bunu ortaya çıkartacaktır. Dışarı çıktığımda da bu hizmetlere devam edeceğim. Buradan söylüyorum, hizmet hareketi aklanacaktır ve Allah bunu bizlere gösterecektir. Eğer ki hizmet hareketi 'terör hareketi' olarak değerlendirilecekse zaten cezamın 3'te birini yattım. Artık yargılamayı tutuksuz olarak da yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.