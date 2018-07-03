Aynı gün 4 kadına kabusu yaşattı! Hakimden tokat gibi sözler

Mersin 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci celsesinde, müşteki S.T ve tutuksuz yargılanan sanık S.A. ile tarafların avukatları hazır bulundu. Mahkeme hakimi, duruşmada bilirkişi tarafından güvenlik kameralarında yapılan incelemelerin ardından hazırlanan raporu okudu.

'ANNEMLE MÜDAHALE ETTİK'

Hakim, raporda sanık S.A'nın aynı gün içerisinde 3 farklı kadına daha cinsel saldırı eyleminde bulunduğunun, fotoğraflarla tespit edildiğini söyledi. Yaşananları anlatan müşteki S.T, alışveriş merkezinde annesiyle birlikte bir mağazada ürünlere baktığı esnada olayın gerçekleştiğini belirterek, "Sanığı görünce annemle birlikte müdahale ettik. Sanığı çevredekilerinde yardımıyla güvenlik ve polis ekiplerine teslim ettik." dedi.

Hakim, müşteki S.T'nin ifadesi üzerine sanığa dönerek, "O gün için sarhoştum ne yaptığımı bilmiyorum demiştin. Sağlı sollu ellerini sallayarak 4 kadına birden cinsel saldırıda bulunmuşsun. Nasıl oluyor bu?" diye sordu.

'ELİMİ KOLUMU SALLAYARAK YÜRÜRÜM'

"Ben sürekli elimi kolumu sallayarak yürürüm zaten." diyen S.A'ya tepki gösteren mahkeme hakimi, "Oldu kadınları dışarıya çıkarmayalım artık istersen... Senin gibi adamları dışarıya bırakmayacaklar, içeride tutacaklar asıl. Elin de ne hikmetse bir erkeğe denk gelmemiş senin. Bir pala bıyıklıya denk gelseydi de görseydin gününü. Elini kolunu sallayarak yürürmüş... O eline, koluna sahip olacaksın." sözleriyle karşılık verdi.

Hakimin "Evlenecektin sen ne oldu?" sorusu üzerine sanık S.A, nişanlandığını belirtti. Olay anında sarhoş olduğunu iddia eden S.A, "İlk kez başıma böyle bir şey geliyor. Ben elimi kolumu sallayarak yürürüm. Alışveriş merkezinde o gün kadınlar olduğu için belki elim kolum değmiş olabilir. Kadınlara bugüne kadar çarpan tek kişi ben değilim. Yaşanan olaylar için pişmanım." diye konuştu.