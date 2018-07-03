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Aynı gün 4 kadına kabusu yaşattı! Hakimden tokat gibi sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 13:59 | Son Güncelleme

Mersin'de alışveriş merkezinde genç bir kadını elle taciz ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın, "Ben sürekli elimi kolumu sallayarak yürürüm zaten" sözlerine tepki gösteren hakim, "Oldu kadınları dışarıya çıkarmayalım artık istersen... Senin gibi adamları dışarıya bırakmayacaklar, içeride tutacaklar asıl. Elin de ne hikmetse bir erkeğe denk gelmemiş senin. Bir pala bıyıklıya denk gelseydi de görseydin gününü. Elini kolunu sallayarak yürürmüş... " dedi

Aynı gün 4 kadına kabusu yaşattı! Hakimden tokat gibi sözler

Mersin 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci celsesinde, müşteki S.T ve tutuksuz yargılanan sanık S.A. ile tarafların avukatları hazır bulundu. Mahkeme hakimi, duruşmada bilirkişi tarafından güvenlik kameralarında yapılan incelemelerin ardından hazırlanan raporu okudu.

'ANNEMLE MÜDAHALE ETTİK'

Hakim, raporda sanık S.A'nın aynı gün içerisinde 3 farklı kadına daha cinsel saldırı eyleminde bulunduğunun, fotoğraflarla tespit edildiğini söyledi. Yaşananları anlatan müşteki S.T, alışveriş merkezinde annesiyle birlikte bir mağazada ürünlere baktığı esnada olayın gerçekleştiğini belirterek, "Sanığı görünce annemle birlikte müdahale ettik. Sanığı çevredekilerinde yardımıyla güvenlik ve polis ekiplerine teslim ettik." dedi.

Hakim, müşteki S.T'nin ifadesi üzerine sanığa dönerek, "O gün için sarhoştum ne yaptığımı bilmiyorum demiştin. Sağlı sollu ellerini sallayarak 4 kadına birden cinsel saldırıda bulunmuşsun. Nasıl oluyor bu?" diye sordu.

'ELİMİ KOLUMU SALLAYARAK YÜRÜRÜM'

"Ben sürekli elimi kolumu sallayarak yürürüm zaten." diyen S.A'ya tepki gösteren mahkeme hakimi, "Oldu kadınları dışarıya çıkarmayalım artık istersen... Senin gibi adamları dışarıya bırakmayacaklar, içeride tutacaklar asıl. Elin de ne hikmetse bir erkeğe denk gelmemiş senin. Bir pala bıyıklıya denk gelseydi de görseydin gününü. Elini kolunu sallayarak yürürmüş... O eline, koluna sahip olacaksın." sözleriyle karşılık verdi.
Hakimin "Evlenecektin sen ne oldu?" sorusu üzerine sanık S.A, nişanlandığını belirtti. Olay anında sarhoş olduğunu iddia eden S.A, "İlk kez başıma böyle bir şey geliyor. Ben elimi kolumu sallayarak yürürüm. Alışveriş merkezinde o gün kadınlar olduğu için belki elim kolum değmiş olabilir. Kadınlara bugüne kadar çarpan tek kişi ben değilim. Yaşanan olaylar için pişmanım." diye konuştu.

5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Esasa ilişkin savunması istenen S.A, şunları söyledi:

"Cezaevine değil, dünya evine girmek istiyorum. Nişanlım var. Onunla evlenmek istiyorum. Başıma gelen şey çok kötü bir durum. Olaydan sonra bir süre işe de gidemedim. Sosyal medyadan olaydan sonra linç kampanyası başlatıldı hakkımda. Zor günler geçirdim. Yaşanmasını istemediğim bir olay geldi başıma. Özür diliyorum."

Sanığın savunmasının ardından söz alan mağdur S.T, "Böyle insanlar, bu tür olayların sadece şikayetle bitmeyeceğini iyice öğrenmeli. Hiçbir kadının böyle bir olayla karşı karşıya gelmesini bir daha istemiyorum." diyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme hakimi, sanığa cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası verdi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde geçen yıl temmuz ayında S.T, annesiyle birlikte alışveriş yaparken S.A'nın kendisini taciz ettiği iddiasıyla şikayette bulunmuş, bunun üzerine gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Zanlı hakkında "cinsel saldırı" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin istismar

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Helal olsun hakime.
Helal olsun sayın hakim atın içeri böyle sapıkları.
benim anlamadığım bunları konuşturmayacaklar bile Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Hilkarin Paltan.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Hilkarin Paltan diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Hilkarin Paltan yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız
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