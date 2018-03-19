Hakimler ve Savcılar Kura Töreni

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Terörle kararlı mücadelenin taşıyıcı kolonlarından biri de şüphesiz yargıdır’’ dedi.

Cumhurhurbaşkanlığı Külliyesinde Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül katıldı. Törende konuşma yapan Adalet Bakanı Gül, ’’Sayın Cumhurbaşkanım, malumunuz Türkiye’nin PKK, YPG, Fetö ve DEAŞ başta olmak üzere pek çok terör örgütüyle eş zamanlı mücadelesi devam etmektedir. Bu kararlı mücadelenin taşıyıcı kolonlarından biri de şüphesiz yargıdır. Özellikle 15 Temmuz hain kalkışmanın bastırılmasında aziz milletimiz, kahraman polislerimiz ve vatansever askerlerimizle birlikte yargı mensuplarımız önemli bir rol oynamışlardır. Darbe girişiminin erken saatlerinden itibaren hızla ve cesaretle harekete geçen savcılarımız ve hakimlerimiz, kararlarıyla bu hain ihanet girişimine dur dediler. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla o gece ve devamında halkımızın meydanlardaki nöbetini onlar adliyede sürdürdüler. Bu nöbet bugün halen devam etmektedir. Soruşturmalar önemli ölçüde tamamlanmış, başta darbe girişimi olmak üzere örgütle ilgili yargılamalarda önemli bir mesafe alınmıştır. Bütün yargı mensupları bu hayati mücadelede başarıdan başka bir seçenek olmadığının bilinci içindedir. Bizler de milletimiz adına bir an evvel adaletin tecelli etmesini bekliyoruz’’ şeklinde konuştu.

Kanunla verilen hiçbir görev, tanınan hiçbir yetki millete tepeden bakmanın gerekçesi değildir diyen Gül, ’’Çok değerli genç arkadaşlarım, bugüne dek adalet idaline avukat sıfatıyla omuz verdiniz. Bugünden sonra kürsünün öbür tarafına geçeceksiniz. Aynı idale hakim veya cumhuriyet savcısı olarak devam edeceksiniz. Adalet hizmetlerine daha önce savunma perspektifinden bakabilmiş olmak oldukça önemlidir. Adalet beklemenin ne anlama geldiğini kavramada kuşkusuz bu çok değerli bir tecrübedir. Eskimeyen bir söz bilirsiniz, ’Mahkeme kadıya mülk değildir’ Hangi görev ve sıfatı üstlenirsek üstlenelim, aslolan millete hizmettir. Bu yüzden milletin hakimi değil, hadimi olmak gerekir. Kanunla verilen hiçbir görev, tanınan hiçbir yetki millete tepeden bakmanın gerekçesi değildir. Sizden bir tek ama adalet gibi büyük bir beklentimiz var. Bunun için aklın, hukukun ve evrensel değerlerin peşinden asla ayrılmamak gerekiyor. Milletten aldığı yetkiyi millet adına kullanamayanlar sonuçta perdeyi hüsranla kapattı. Örgüt bağlılığını, hukuk ve vicdana bağlılık yerine ikame edenler bunun bedelini ağır ödedi, ödemeye de devam edecektir. Türk yargısının bu tecrübesi ibret verici büyük bir ders olarak okunmalı, daima hatırda tutulmalıdır’’ ifadelerini kullandı.

Bugün mesleğe adım atacak olan adayların meslekte onlardan önce gelenlere nispetle adalet için girdikleri bu yarışa daha avantajlı başladıklarını belirten Gül konuşmasını şöyle sürdürdü:

’’Sayın Cumhurbaşkanım, bugün mesleğe adım atma heyecanında olan adaylarımızın meslekte onlardan önce gelenlere nispetle adalet için girdikleri bu yarışa daha avantajlı başladıklarına kuşku yoktur. Liderliğiniz altındaki AK Parti Hükümetleri ülkemizdeki yargı sisteminin imkan ve şartlarını bugün bambaşka bir noktaya taşımıştır. Hükümet konaklarının güneş görmeyen katlarına sıkışmış, fiziki imkanları yetersiz adliyeler büyük ölçüde maziye karışmıştır. Nicelik ve nitelik olarak yetersiz personelle kırık dökük daktilolarla iş görülmeye çalışılan dönemler geride kalmıştır. Bir avukat olarak da yakınen yaşadığımız adeta kalemi, kırtasiye masraflarını bile avukatın ya da farklı yerlerden karşılandığı dönemlerden bugün geldiğimiz noktada oldukça önemli bir aşama katedilmiştir. Yargı mensuplarımızın sayısı artmış, özlük hakları ve çalışma şartları geliştirilmiştir. Yargının adil ve etkin işleyişine engel olan yapısal sorunlar çözülmüş, ihtiyaç ve beklentiler önemli ölçüde karşılanmıştır. Adalet insan içindir ve elbette adalet insanla kaimdir. Biz bunun için insanı merkeze alan politikalarla adalet hizmetlerini geliştirme idealinin peşinde olduk. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın sözünü rehber edindik. Bu idealin peşinde olmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Bu amaçla ve sürekli eğitim perspektifiyle yargı mensuplarımızın mesleki açıdan kendilerini yetiştirmelerinin imkanlarını oluşturmaya devam edeceğiz. Bugün kura çekerek mesleğe ilk adımlarını atacak tüm arkadaşlarımız yargı teşkilatımıza yeni bir kan, taze bir heyecan katacaklardır. Adli ve idari yargı teşkilatlarımız yeni göreve başlayan siz değerli arkadaşlarımızla daha da güçlenecektir. Tüm yargı mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, kura törenimizi himayeleri için zatı alilerinize, katılımları için de değerli misafirlerimize şükranlarımı, saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.’’