"Hakimler yoğun baskı altında" iddiası

MERSİN (AA) - Mersin Adalet Komisyonu Başkanlığı bazı basın yayın organlarında çıkan "Hakimler yoğun baskı altında" iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklamasında bulundu.

Komisyon başkanlığından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Hakimler yoğun baskı altında" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Akdeniz Belediyesi taşeron firmada işçi olarak çalışmakta olan B.G isimli şahsın, terör örgütü PKK'yla irtibatı ve iltisaki olduğu gerekçesiyle 20 Mart 2017 tarihinde, 672 sayılı KHK hükümleri uyarınca iş akdinin feshedildiği ve B.G'nin avukatı aracılığıyla 11 Nisan 2017 tarihinde Mersin 2. İş Mahkemesine iş davası açtığının ifade edildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Mersin 2. İş Mahkemesi Adana Bölge Adliyesi 17 Ocak 2018 tarihli kararıyla davanın reddine karar vermiş olup, karara karşı davacı vekili istinaf yasa yoluna başvurmuştur. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesinin 09 Mayıs 2018 tarihli kararıyla istinaf teminin kabulüne ve davacının işe iadesine karar verilmiş ve karar 12 Haziran 2018 tarihinde kesinleşmiştir. Haberde iddia edildiğinin aksine istinaf isteminin kabulünden sonra dosya, Mersin 2. İş Mahkemesine gönderilmemiş ve Bölge Adliye Mahkemesi tarafından, davanın esasına ilişkin karar da verilerek karar kesinleşmiştir. Ayırca ilgili hakim tarafından davacı avukatına 'istediğim kararı veremiyorum, benim tayinim çıkacak, bu yüzden davayı birkaç ay sonraya erteliyorum, çünkü ret kararı vermek istemiyorum.' şeklinde bir beyanda bulunulmamıştır. Kaldı ki ilgili hakim tarafından da davanın reddine karar verilmiştir. Hakimleri baskı altına almaya yönelik bu tür haber ve yayınlarla ilgili olarak hakim tarafından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

