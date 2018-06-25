HABER

"Hakimler yoğun baskı altında" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 18:33 | Son Güncelleme

Mersin Adalet Komisyonu Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında çıkan "Hakimler yoğun baskı altında" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti

MERSİN (AA) - Mersin Adalet Komisyonu Başkanlığı bazı basın yayın organlarında çıkan "Hakimler yoğun baskı altında" iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklamasında bulundu.

Komisyon başkanlığından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Hakimler yoğun baskı altında" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Akdeniz Belediyesi taşeron firmada işçi olarak çalışmakta olan B.G isimli şahsın, terör örgütü PKK'yla irtibatı ve iltisaki olduğu gerekçesiyle 20 Mart 2017 tarihinde, 672 sayılı KHK hükümleri uyarınca iş akdinin feshedildiği ve B.G'nin avukatı aracılığıyla 11 Nisan 2017 tarihinde Mersin 2. İş Mahkemesine iş davası açtığının ifade edildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Mersin 2. İş Mahkemesi Adana Bölge Adliyesi 17 Ocak 2018 tarihli kararıyla davanın reddine karar vermiş olup, karara karşı davacı vekili istinaf yasa yoluna başvurmuştur. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesinin 09 Mayıs 2018 tarihli kararıyla istinaf teminin kabulüne ve davacının işe iadesine karar verilmiş ve karar 12 Haziran 2018 tarihinde kesinleşmiştir. Haberde iddia edildiğinin aksine istinaf isteminin kabulünden sonra dosya, Mersin 2. İş Mahkemesine gönderilmemiş ve Bölge Adliye Mahkemesi tarafından, davanın esasına ilişkin karar da verilerek karar kesinleşmiştir. Ayırca ilgili hakim tarafından davacı avukatına 'istediğim kararı veremiyorum, benim tayinim çıkacak, bu yüzden davayı birkaç ay sonraya erteliyorum, çünkü ret kararı vermek istemiyorum.' şeklinde bir beyanda bulunulmamıştır. Kaldı ki ilgili hakim tarafından da davanın reddine karar verilmiştir. Hakimleri baskı altına almaya yönelik bu tür haber ve yayınlarla ilgili olarak hakim tarafından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

PARTNERO fotoğraf hala duruyor muydu David?O fotoğraf hala duruyor muydu David?
Bitlis'te PKK saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in acı haberi ailesine ulaştı!Bitlis'te PKK saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in acı haberi ailesine ulaştı!
“ Türkiye halkı yaptığı seçimle dostlarını sevindirmiş düşmanlarını üzmüştür”“ Türkiye halkı yaptığı seçimle dostlarını sevindirmiş düşmanlarını üzmüştür”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin Mersin Adalet Komisyonu Baskanlığı

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Gonca Vuslateri'den seçim isyanı: Takiplerinizden çıktım

Gonca Vuslateri'den seçim isyanı: Takiplerinizden çıktım

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan AK Parti'nin seçim zaferine ilk yorum: Mücadeleye devam

Fatih Portakal'dan AK Parti'nin seçim zaferine ilk yorum: Mücadeleye devam

Bitlis'te PKK saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in acı haberi ailesine ulaştı!

Bitlis'te PKK saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in acı haberi ailesine ulaştı!

24 haziran seçim ve sandık sonuçları! Hangi ilden hangi isim milletvekili oldu? İşte il il seçilenlerin isimleri

24 haziran seçim ve sandık sonuçları! Hangi ilden hangi isim milletvekili oldu? İşte il il seçilenlerin isimleri

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti!

On Numara sonuçları 25 Haziran: Ayın son On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

On Numara sonuçları 25 Haziran: Ayın son On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

CHP'li Erdal Aksünger'den partisine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: CHP sınıfta kaldı!

CHP'li Erdal Aksünger'den partisine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: CHP sınıfta kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.