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Hakkari Çukurca'da ağır yaralanan asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 22:03 | Son Güncelleme

Hakkari Çukurca'da 14 Haziran'da ağır yaralanan bir asker kurtarılmayarak şehit oldu.

Hakkari Çukurca'da ağır yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

Ağır yaralanan bir asker kurtarılmayarak şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan yazılı açıklamada şu satırlara yer verildi;

"14 Haziran 2018 tarihinde Hakkâri kırsalında bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Haziran 2018 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ey İNCE BAK ŞEHİT VAR BUNUN VEBALİ NE YAPACAKSIN EDİRNEYE GİTSEN SANA BİZ DE SANA SANDIKTA.TACİZCİ ÜLKE TESLİM EDİLMEZ BUNU GÖR UYUMA TÜRK HALKI
Referandumdan evet çıktığında ab ile ilişkiler son bulacaktı şehit gelmeyecekti idam çıkacaktı AB hayır diyordu papa haçlılar hayır diyordu kişi sevdiği ile beraberdir diyordu vatikana koşup ailecek fotoğraf verdi eyy BOP eş başkanı hangi sözünde durdu vatan evlatları bedel ödüyor onun çocukları gemicikler yuzduruyor keyifleri yerinde
filistin için sokağa dökülenler daha kaç şehit vermemizi bekliyorsunuz dökülsenize hadi
Mekanı cennet olsun ailesinde allah sabırlar versin
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