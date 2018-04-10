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Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 14:46 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Dağlıca bölgesinde görev yapan Afyonkarahisarlı Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş, ayağının kayması sonucu kayalıklardan düşerek şehit oldu.

Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Balcam köyü nüfusuna kayıtlı olan 28 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş'ın şehadet haberi annesi Emine ve babası Arif Sarıtaş’a askeri erkan tarafından haber verildi. 2014 yılında göreve başlayan Sarıtaş’ın bekar olduğu öğrenildi.

Cenazenin, Balcam köyünde düzenlenecek törenle toprağa verileceği bildirildi. (DHA)

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Hakkari Dağlıca şehit Cumali Sarıtaş

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