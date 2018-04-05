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Hakkari'de askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 21:38 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu biri ağır 17 güvenlik korucusu yaralandı.

Hakkari'de askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Derecik beldesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyondan dönen güvenlik korucularını taşıyan askeri araç devrildi. Kazada, biri ağır 17 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralı güvenlik korucuları Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ayrıntılar gelecek...

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sen askerle selfie cekersen laubali olursan askerde hiz sinirina uymaz kaza yapar bu isler boyle ordununda anasini aglattiniz disiplin birakmadiniz tebrikler
Allah acil şifalar versin.
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