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Hakkari'de askeri konvoya roketatarlı saldırı: 6 asker yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 23:49 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Köprülü köyünde teröristlerin askeri konvoya düzenlediği roketatarlı saldırıda 6 asker yaralandı.

Hakkari'de askeri konvoya roketatarlı saldırı: 6 asker yaralı

Edinilen bilgiye göre, Çukurca ilçesine bağlı Köprülü köyü Aslanboğazı mevkiinde teröristler tarafından askeri konvoya düzenlenen roketatarlı saldırıda 6 asker yaralandı.

Yaralı askerler Hakkari ve Çukurca'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, teröristlerin roketli saldırı sonucu 6 askerin yaralandığını ve yaralı askerlerin hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

(İHA)

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