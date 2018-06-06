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Hakkari’de askeri konvoyun geçişi sırasında patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 23:56 | Son Güncelleme

Hakkari’de askeri konvoyun geçişi esnasında meydana gelen patlamada yaralıların olduğu belirtildi.

Hakkari’de askeri konvoyun geçişi sırasında patlama

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Ağaçdibi köyü yakınlarında meydana geldi. Askeri konvoyun geçişi esnasında daha önceden teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu bazı askerler yaralandı.

Ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilen askerlerin ayakta tedavi edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari askeri konvoy patlama

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