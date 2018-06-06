Hakkari’de askeri konvoyun geçişi sırasında patlama

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Ağaçdibi köyü yakınlarında meydana geldi. Askeri konvoyun geçişi esnasında daha önceden teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu bazı askerler yaralandı.

Ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilen askerlerin ayakta tedavi edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

