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Hakkari'de Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 17:17 | Son Güncelleme

Hakkari'de, kent merkezi ile 3 ilçedeki 30 bölge, 14 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Hakkari'de Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi!

Hakkari Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, devlet ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.

30 BÖLGE ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 30 bölge, 09 Mayıs 2018 günü saat 00:00:01’den 23 Mayıs 2018 günü saat 23:59:59’a kadar, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır"

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Çukurca Şemdinli Yüksekova özel güvenlik bölgesi

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şimdiye kadar neredeydiniz.oy için halka yalakalık mı yapıyorsunuz.utanmaz iki yüzlüler.
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