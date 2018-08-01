Hakkari'de eşi ve çocuğu şehit olan acılı Astsubay Serkan Karakaya'nın sözleri yürekleri dağladı!

Karakaya, cenaze töreni alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Söyleyecek fazla bir şey yok. Vatan sağ olsun. Vatan için iki can parçamı verdim, hediye ettim. Allah mekanlarını cennet eylesin. Devletimiz de en kısa zamanda intikamını alacaktır." ifadelerini kullandı.

Törende NTV muhabirinin sorularını yanıtlayan Astsubay Serkan Karakaya'ya PKK'ya lanet okudu. Karayakaya, "Lanet adamların allah belasını versin. Cumhurbaşkanımız, milli savuna bakanımıza güvenimiz sonsuz. Çocuğumun ve eşimin kanı yerde kalmayacak. Kendi kanlarında boğulsunlar. Diyecek bir şey yok. Vatan sağolsun." ifadelerini kullandı.

Saygıdeğer kardeşlerim, hanımefendiler beyefendiler, aziz Müslümanlar her şeyden önce şu anda huzurlarında bulunduğumuz şehidimiz Nurcan kardeşimize, öbür taraftan Bedirhan Mustafa yavrumuza bu iki şehidimize öncelikle Allah’tan rahmet diliyoruz.

"Özlediği için çıktı, oğlum da beni özlediği için çıktı. Zaten sabah çıkarken 'Hakkını helal et' demişti. 'Saçma sapan konuşma, geleceksen gel gelmeyeceksen kal evde' dedim. 'Oğlun seni özledi' dedi. Oğlum dün bayağı öptü, sarıldı. Vedalaşırken normalde ağlamazdı, umarcasına ağladı, demek ki içine doğmuş yavrumun. Allah ikisinin de mekanını cennet etsin. Vatanımız sağ olsun."

Eşinin ziyaretinin doğum günü amacıyla olmadığını dile getiren Karakaya, "Sürpriz bir ziyaret yapmış, 2 saat oturduk birlikte. 15 dakika sonra da indi zaten, 15 dakika sonra patladı." diye konuştu.

Makamlarını ifade etmemize gerek yok. Makamları belli. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler, ancak siz bilemezsiniz.

"DÜNYAYA AYRICA DUYURMAK İSTİYORUM"

Yerleri belli ve peygamberimize komşu. Böyle bir makama uğurluyoruz. Ancak burada bir gerçeği, sizlerin şahsında tüm milletimize, dünyaya ayrıca duyurmak istiyorum. O da şudur. Bu bölücü terör örgütünün ne kadar alçak, ne kadar müptezel olduğunu işte bu çocuk katilleri ve hanım kardeşlerimizin katili olarak bir kez daha görmüş bulunuyoruz.

Tabi bunların inine girdik, girmeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Bunların peşini bırakmak yok. Özellikle son haftalarda son yıllarda ne denli onlar kaçıp biz kovalıyoruz biliyorsunuz. Ve bunlarla mücadelemiz inşallah son terörist kalıncaya dek devam edecek.

Her ne kadar birileri bu bölücü terör örgütünün yanında olmak suretiyle bunlara yol veriyor, yol açıyorlarsa da ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Biz bunların peşini bırakmayacağız.

ERDOĞAN'DAN İDAM MESAJI

Kardeşlerim idam konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz. Bütün mesele parlamentoya geldiği zaman parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak diye bir şey yoktur, onaylarım. Çünkü biz bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz. Ve biz biliyoruz ki, bunlar bu yaptıkları katliamla bedelini aynen ödemek durumundadırlar. Ve bununla ilgili de inşallah atacağımız adımlar yakındır.