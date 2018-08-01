Hakkari'de eşi ve çocuğu şehit olan acılı Astsubay Serkan Karakaya'nın sözleri yürekleri dağladı!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden Nurcan Karakaya ve 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya için Sivas'ta tören düzenleniyor.
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan hain saldırıda eşi ve bebeğini kaybeden astsubay Serkan Karakaya ve acılı aileye başsağlığı diledi.
Törende NTV muhabirinin sorularını yanıtlayan Astsubay Serkan Karakaya'ya PKK'ya lanet okudu. Karayakaya, "Lanet adamların allah belasını versin. Cumhurbaşkanımız, milli savuna bakanımıza güvenimiz sonsuz. Çocuğumun ve eşimin kanı yerde kalmayacak. Kendi kanlarında boğulsunlar. Diyecek bir şey yok. Vatan sağolsun." ifadelerini kullandı.
Karayaka, oğlu Bedirhan'ı son görüşünü de anlattı. Acılı baba "Bedirhan öpmeyi bilmezdi pek, öpmeyi öğrenmiş. sürekli beni öptü." dedi.
Karakaya, cenaze töreni alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Söyleyecek fazla bir şey yok. Vatan sağ olsun. Vatan için iki can parçamı verdim, hediye ettim. Allah mekanlarını cennet eylesin. Devletimiz de en kısa zamanda intikamını alacaktır." ifadelerini kullandı.
Eşinin ziyaretinin doğum günü amacıyla olmadığını dile getiren Karakaya, "Sürpriz bir ziyaret yapmış, 2 saat oturduk birlikte. 15 dakika sonra da indi zaten, 15 dakika sonra patladı." diye konuştu.
Görüşmede neler konuştuklarının sorulması üzerine Karakaya, şunları kaydetti:
"Özlediği için çıktı, oğlum da beni özlediği için çıktı. Zaten sabah çıkarken 'Hakkını helal et' demişti. 'Saçma sapan konuşma, geleceksen gel gelmeyeceksen kal evde' dedim. 'Oğlun seni özledi' dedi. Oğlum dün bayağı öptü, sarıldı. Vedalaşırken normalde ağlamazdı, umarcasına ağladı, demek ki içine doğmuş yavrumun. Allah ikisinin de mekanını cennet etsin. Vatanımız sağ olsun."
Astsubay Karakaya, eşinin ve oğlunun tabunun yanına geldiğinde kendinden geçti. Acılı baba oğlunun tabuna kapanarak terör örgütüne lanet okudu. "Şerefsizlerin canını tek tek alacağım" diyen babayı etraftakiler sakinleştirmekte zorlandı.
Erdoğan cenaze namazından sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi:
Saygıdeğer kardeşlerim, hanımefendiler beyefendiler, aziz Müslümanlar her şeyden önce şu anda huzurlarında bulunduğumuz şehidimiz Nurcan kardeşimize, öbür taraftan Bedirhan Mustafa yavrumuza bu iki şehidimize öncelikle Allah’tan rahmet diliyoruz.
Makamlarını ifade etmemize gerek yok. Makamları belli. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler, ancak siz bilemezsiniz.
Yerleri belli ve peygamberimize komşu. Böyle bir makama uğurluyoruz. Ancak burada bir gerçeği, sizlerin şahsında tüm milletimize, dünyaya ayrıca duyurmak istiyorum. O da şudur. Bu bölücü terör örgütünün ne kadar alçak, ne kadar müptezel olduğunu işte bu çocuk katilleri ve hanım kardeşlerimizin katili olarak bir kez daha görmüş bulunuyoruz.
Tabi bunların inine girdik, girmeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Bunların peşini bırakmak yok. Özellikle son haftalarda son yıllarda ne denli onlar kaçıp biz kovalıyoruz biliyorsunuz. Ve bunlarla mücadelemiz inşallah son terörist kalıncaya dek devam edecek.
Her ne kadar birileri bu bölücü terör örgütünün yanında olmak suretiyle bunlara yol veriyor, yol açıyorlarsa da ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Biz bunların peşini bırakmayacağız.
Kardeşlerim idam konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz. Bütün mesele parlamentoya geldiği zaman parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak diye bir şey yoktur, onaylarım. Çünkü biz bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz. Ve biz biliyoruz ki, bunlar bu yaptıkları katliamla bedelini aynen ödemek durumundadırlar. Ve bununla ilgili de inşallah atacağımız adımlar yakındır.
Şunu bilmenizi istiyorum, Hans ne der, Corç ne der biz buna bakmayız. Allah ne der biz buna bakarız. Biz şehide ve yavrusunu uğurluyoruz. Ama Serkan yavrumuza da sabırlar diliyorum. Biliyorum ki sizler oradaki bu görüşmeyle birlikte belki sizin o çağrınıza karşı farklı bir sada ile gelmenin o da huzuru içinde oldu. Ama bundan dolayı da hiç rahatsız olmayacağız. Çünkü bu yolculuk farklı bir yolculuk. Bunlar birer vesileydi.
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