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Hakkari'de hain saldırı! 1'i ağır, 6 asker yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 13:35 | Son Güncelleme

Hakkari'de terör örgütünün hain saldırısında 1'i ağır 6 askerin yaralandığı belirtiliyor.

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından gerçekleştirilen saldırıda 6 askerin yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Güven Dağı Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca sınırın Irak tarafından havanlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 1 askerin ağır, 5 askerin hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Terör örgütü

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
HANİ TERÖR BİTECEKTİ....ÖYLE DEMİŞTİNİZ...
ALLAH BELANI VERSİN PKK VE ABD
Allah belanızı versin pkk
ALLAH yardımcıları olsun şifalar versin ...!
ordumuz var adamların uçağı yok tankı yok teknolojik hiçbir şeyleri yok yıllardır bitmiyor neden bitmiyor biri bi'açıklasın ben gerizekalıyım heralde
kahrolsun pkk. kökünüz kurusun
Allah yar ve yardımcınız olsun kardeşlerim
Her tarafta düşmanlar bazıları ekonomi olarak bazıları askeri alanda bizi vurmaya çalışıyor ama sendelesek bile dusmeyecegiz inşallah
heryerden geliyorlar üstümüze
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