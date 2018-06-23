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Hakkari'de İHA'ların tespit ettiği 4 terörist etkisiz hale getirildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 19:44 | Son Güncelleme

Hakkari Yüksekova'da İHA'ların tespit ettiği aralarında üst düzey sorumlunun da bulunduğu 4 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin örgütün sözde üst düzey sorumlularından olduğu açıklandı.

Hakkari'de İHA'ların tespit ettiği 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı 4 teröristtin etkisiz hale getirildi.

TERÖRİSTLER İNSANSIZ HAVA ARACI İLE TESPİT EDİLDİ

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Yüksekova'nın Buzul Dağları Arsan Bölgesi'nde 4 bölücü terör örgütü mensubu insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildi.

TERÖRİSTLERDEN BİRİ ÖRGÜTÜN SÖZDE ÜST DÜZEY SORUMLULARINDAN

Teröristler düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin örgütün sözde üst düzey sorumlularından olduğu açıklandı. (AA)

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Hakkari Yüksekova İHA insansız hava aracı terörist hava harekatı

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