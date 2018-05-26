Hakkari'de kalekola roketatarla saldıran teröristler öldürüldü

Olay, ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Altınsu köyünde gece meydana geldi. Bir grup terörist, ilçe girişine yeni yapılan polis kalekoluna roketatarlı saldırıda bulundu. Bölgeye takviye ekipler gönderildi. Özel hareket polislerinin de olay yerine gelmesi üzerine kısa sürede sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada , 1'i kadın 2 PKK'lı terörist ölü ele geçirilirken, bölgede ise geniş çaplı operasyon başlatıldı.
DHA
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