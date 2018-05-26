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Hakkari'de kalekola roketatarla saldıran teröristler öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 11:01 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Altınsu köyünde bulunan polis kalekoluna bir grup PKK'lı terörist roketataralı saldırıda bulundu. Çıkan çatışmada, 1'i kadın 2 terörist öldürüldü.

Hakkari'de kalekola roketatarla saldıran teröristler öldürüldü

Olay, ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Altınsu köyünde gece meydana geldi. Bir grup terörist, ilçe girişine yeni yapılan polis kalekoluna roketatarlı saldırıda bulundu. Bölgeye takviye ekipler gönderildi. Özel hareket polislerinin de olay yerine gelmesi üzerine kısa sürede sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada , 1'i kadın 2 PKK'lı terörist ölü ele geçirilirken, bölgede ise geniş çaplı operasyon başlatıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
kalekol PKK Hakkari

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