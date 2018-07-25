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Hakkari'de sızma girişiminde bulunan teröristler öldürüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 13:35 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Irak sınırından sızma girişiminde bulunan PKK'lı 4 terörist hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de sızma girişiminde bulunan teröristler öldürüldü!

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Hakkari kuzey ırak ırak terör

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