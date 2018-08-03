HABER

Hakkari'de teröristlere darbe!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 09:19 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında yürütülen hava destekli operasyonda silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de teröristlere darbe!

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERHerkes kullanıyor ama kimse bu korkunç zararını bilmiyor!Herkes kullanıyor ama kimse bu korkunç zararını bilmiyor!
Aileler dikkat! Çakmak gazı tehlike saçıyorAileler dikkat! Çakmak gazı tehlike saçıyor
Resimli Cuma mesajları: 2018 için en güzel resimli Cuma mesajlarıResimli Cuma mesajları: 2018 için en güzel resimli Cuma mesajları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Şemdinli TSK PKK terör

En Çok Okunan Haberler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

Son dakika! Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika! Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Acun Ilıcalı'dan Beyazıt Öztürk bombası! Beyaz O Ses Türkiye kadrosunda

Acun Ilıcalı'dan Beyazıt Öztürk bombası! Beyaz O Ses Türkiye kadrosunda

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Pembe Panter' Adana'da yakalandı!

'Pembe Panter' Adana'da yakalandı!

Aileler dikkat! Çakmak gazı tehlike saçıyor

Aileler dikkat! Çakmak gazı tehlike saçıyor

Resimli Cuma mesajları: 2018 için en güzel resimli Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları: 2018 için en güzel resimli Cuma mesajları

2 Ağustos Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 563. hafta Süper Loto sonucu

2 Ağustos Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 563. hafta Süper Loto sonucu

Günlük burç yorumları: 3 Ağustos Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 3 Ağustos Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

Adnan Oktar: Biz keriz miyiz ya ne askerliği

Adnan Oktar: Biz keriz miyiz ya ne askerliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.