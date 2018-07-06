Hakkari'de tespit edilen teröristler öldürüldü!

Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakkari kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü üyelerine yönelik dün ve bugün hava harekatları düzenlendi.
Hava harekatlarında 7 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
AA
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