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Hakkari'de tespit edilen teröristler öldürüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 08:53 | Son Güncelleme

Hakkari kırsalında belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığınca da, Mardin, Hakkari ve Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hakkari'de tespit edilen teröristler öldürüldü!

Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakkari kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü üyelerine yönelik dün ve bugün hava harekatları düzenlendi.

Hava harekatlarında 7 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari TSK PKK terör

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