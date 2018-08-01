Hakkari'deki alçak saldırıda yürekleri yakan detay!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgede görev yapan astsubay eşi Serkan Karakaya’yı ziyarete giden Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya, evlerine dönerken PKK’lı teröristlerin önceden yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirilmeleri sonucu şehit oldu.
Cenazeleri Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılan anne ve bebeği Hakkari'ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Otluca köyündeki Dağ Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törenle memleketleri Sivas’a gönderildi.
Olayın ardından ortaya çıkan bir detay ise yürek burktu. Nurcan Karakaya’nın bebeği Bedirhan ile birlikte üs bölgeye astsubay eşine doğum günü sürprizi yapmak için gittiği öğrenildi. Eşinin yanı sıra bölgede çalışan diğer asker ve korucuları da unutmayan Karakaya’nın giderken yanında herkese yemek ve tatlı götürdüğü belirtildi. Eşinin doğum gününü kutladıktan sonra evine dönmek üzere otomobiliyle üs bölgeden ayrılan Karakaya’nın aracının nokta hedefle patlatılması ise yetkililer tarafından araştırılıyor.
"YAVRUM, YAVRUSUNU DA ALIP GİTTİ"
Şehit anne ve bebeğinin Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki baba ocağında hüzün hakim. Ailenin yakınları ve komşuları taziye ziyaretinde bulundu. Olayda kızını ve torununu şehit veren anne Suudiye Demir (57), "Ne söyleyeyim. Vatan sağolsun. Yavrum şehit oldu. Yavrusunu da aldı gitti. Bebek katillerinin Allah belasını versin. Sadece benim yavrumu değil herkesi öldürüyorlar. 40 tanesinin yavrusunu öldürüyorlar. Daha ne söyleyeyim. Vatan sağolsun" dedi.
KAHREDEN TELEFON GÖRÜŞMESİ
Yıllar önce Sivas'ın Yıldızeli ilçesinden gelip Kayseri'ye yerleşen Mustafa Karakaya, oğlu Serkan ile gelini ve torunu ile en son 5 Temmuz'da bir araya geldiklerini söyledi. Birlikte Kapadokya'yı gezdiklerini belirten Mustafa Karakaya, ''Akıl almaz bir olay. Bunların topunun Allah belasını versin. Gelinime, daha babasının anasının öpüp koklamaya kıyamadığı bebeğimize kıydılar, bunlar insan olamaz'' dedi.
Melikgazi ilçesinde kapısına Türk bayrakları asılı evin önünde taziyeleri kabul eden ve cenaze töreni için Şarkışla'ya gitme hazırlığı yapan Mustafa Karakaya, şunları söyledi:
''Olaydan 10 dakika önce oğlumla görüşmüştüm. Oğlum eşiyle biraz önce görüştüğünü söyledi. Gelinim ve torunumun durumlarının iyi olduğunu söyledi. Ben telefonu kapattım, oğlum beni geri aradı. Ben konuşurken baskın oldu zannettim. Ben, 'Oğlum ne yaptın vuruldun mu?' dedim. 'Yok baba, gelininle torununu öldürmüşler'dedi. Oğlum da olayı üs bölgesinden yeni öğrenmiş. Oğlumu, gelinimi ve torunumu en son 5 Temmuz'da görmüştüm. Uşak'tan Hakkari'ye yeni tayini çıkmıştı. Oraya gitmeden buraya gelip 5 gün kalmışlardı. Sonrasında Hakkari Yüksekova'ya ev tutmaya gittiler. Kendilerine lojman çıkmamıştı. Ardından evi orada tuttular. Eşyaları Uşak'tan Hakkari'ye gitti. Bu hainlerin Allah belasını versin. Soyları kurusun. Vatan, millet sağolsun ''
"BABAM YENGEM TELEFONA BAKMAYINCA PANİKLEDİ"
Astsubay Serkan Karakaya'nın küçük kardeşi inşaat işçisi Ali Hasan Karakaya ise, ''Biz işten yeni gelmiştik. Yengemi aradık, ulaşamadık. Ulaşamayınca babam, 'Ağabeyini arayayım da bir söyleyeyim' dedi. Ağabeyim telefonu açtı. Aabeyim gündüz nöbetine geçtiğini ve çok rahat olduğunu söyledi. Babam, yengem Nurcan'ın telefona neden bakmadığını sordu. O da yengemle görüştüğünü, telefonu belki çekmeyen yere koymuş olabileceğini söyledi. Biz saat 16.00 gibi görüştük. Babam, hatta yengem telefonu açmayınca ona Whatsapp'tan ses kaydı yolladı. Yengemin de Whatsapp'tan en son görünmesi 14.12'de oluyor. Ağabeyimi ziyaret etmiş. Geri dönerken de bu olay gerçekleşmiş. Haberi duyunca biz burada panik olduk. Oradan gelecek haberi bekledik. Yengemin ailesi Şarkışlalı. Ailesi orada yaşıyor.Çok üzgünüz'' diye konuştu. Karakaya ailesi fertleri de Kayseri'deki taziye evinde torunları ve gelinlerinin son çektirdiği fotoğraflara bakarak, ağıt yakıp, gözyaşı döktü
2 YIL ÖNCE EVLENMİŞLERDİ
Daha önce Uşak'ta görev yapan Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın 10 gün önce Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığı'na tayin olduğu ve evlerini de kısa süre içerisinde Hakkari'ye taşıdıkları öğrenildi. Nurcan Karakaya'nın babasının 2004 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi. Nurcan ve asker eşi Serkan Karakaya çiftinin yaklaşık 2 yıl önce evlendiği belirtildi.
İHA/DHA
Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!
Yürek yakan boş çerçeve... Şehit anne ve bebeği uğurlanıyor!
13 yaşındaki çocuğa tecavüz etti şimdi serbest
Üniversiteyi kazandığı gün, feci şekilde can verdi
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor
Kollarına 'kas' enjekte ediyordu! Son hali bakın nasıl oldu
Sancaktepe’de iki aile kavgası sonrası ortalık karıştı
Balıkesir'de dev fuhuş operasyonu! Evden kaçan yaşı küçük kızları fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı!
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
Yeni iPhone'lara ait olduğu iddia edilen görüntüler Twitter'ı salladı!
ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin
Okuyucu Yorumları 0 yorum