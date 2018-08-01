Hakkari'deki alçak saldırıda yürekleri yakan detay!

Olayın ardından ortaya çıkan bir detay ise yürek burktu. Nurcan Karakaya’nın bebeği Bedirhan ile birlikte üs bölgeye astsubay eşine doğum günü sürprizi yapmak için gittiği öğrenildi. Eşinin yanı sıra bölgede çalışan diğer asker ve korucuları da unutmayan Karakaya’nın giderken yanında herkese yemek ve tatlı götürdüğü belirtildi. Eşinin doğum gününü kutladıktan sonra evine dönmek üzere otomobiliyle üs bölgeden ayrılan Karakaya’nın aracının nokta hedefle patlatılması ise yetkililer tarafından araştırılıyor.

"YAVRUM, YAVRUSUNU DA ALIP GİTTİ"



Şehit anne ve bebeğinin Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki baba ocağında hüzün hakim. Ailenin yakınları ve komşuları taziye ziyaretinde bulundu. Olayda kızını ve torununu şehit veren anne Suudiye Demir (57), "Ne söyleyeyim. Vatan sağolsun. Yavrum şehit oldu. Yavrusunu da aldı gitti. Bebek katillerinin Allah belasını versin. Sadece benim yavrumu değil herkesi öldürüyorlar. 40 tanesinin yavrusunu öldürüyorlar. Daha ne söyleyeyim. Vatan sağolsun" dedi.

KAHREDEN TELEFON GÖRÜŞMESİ



Yıllar önce Sivas'ın Yıldızeli ilçesinden gelip Kayseri'ye yerleşen Mustafa Karakaya, oğlu Serkan ile gelini ve torunu ile en son 5 Temmuz'da bir araya geldiklerini söyledi. Birlikte Kapadokya'yı gezdiklerini belirten Mustafa Karakaya, ''Akıl almaz bir olay. Bunların topunun Allah belasını versin. Gelinime, daha babasının anasının öpüp koklamaya kıyamadığı bebeğimize kıydılar, bunlar insan olamaz'' dedi.

Melikgazi ilçesinde kapısına Türk bayrakları asılı evin önünde taziyeleri kabul eden ve cenaze töreni için Şarkışla'ya gitme hazırlığı yapan Mustafa Karakaya, şunları söyledi: