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Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 12:30 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Zengil Tepe Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristlerce güdümlü füzeyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda bir askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı kaydedildi.

Bölgede teröristlere yönelik hava destekli operasyon sürüyor.

AA

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PKK Hakkari

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Allah rahmet eylesin Türkiye'nin başı sağolsun şehit düşen aile muhalefetin önünü kessin mitinglerinde Propaganda yapsın gelsin hesabını sorsun Muharrem ince'den Meral akşener'den hesabını sorsun benim çocuğumu Şehit ettiğiniz diyerek
Demirtaş bu mu yapabildiğin madem masumsun desene napıyorsunuz siz diye!... Atatürk ün partiside ,milliyetçiyim diyen de destekleyin diyo BRAVO size
Yiğitler Can Verir Yurdu Yaşatmak İçin
Güllere ve devlete inanırsan eşkiyalar kanar kötü donatımlı askerler kanar
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