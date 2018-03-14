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Hakkari'den acı haber! Makineli tüfek ateş aldı: 1 asker şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 12:15 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tank bakımı yaparken ateş alması sonucu yaralanan 21 yaşındaki Piyade Çavuş Yusuf Yavuz, şehit oldu.

Hakkari'den acı haber! Makineli tüfek ateş aldı: 1 asker şehit

Hakkari Yüksekova Şehit Jandarma Er Ali Çelik Üs Bölgesinde bulunan M60T tipi tankın, gece 02.30’da yapılan bakımı esnasında ateş alması sonucu Piyade Çavuş Yusuf Yavuz yaralandı. Niğde Kızılören köyü nüfusuna kayıtlı olan Piyade Çavuş Yusuf Yavuz, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İHA'nın haberine göre 1997/2 tertip askere giden şehidin bekar olduğu ve teskeresine 45 gün kaldığı öğrenildi. Şehidin cenazesi ikindi namazı sonrası Kızılören köyünde toprağa verilecek.

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Hakkari şehit Yusuf Yavuz

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bu kadar basit ve kolay ölüm olmamalı tsk’mıza yakışmıyor, ailesinin başı sağolsun Allah sabır versin.
bah bah yalaniniz batsin.arkadas hep sudan bahaneler.
İNTİHAR ETMİŞ OLMASIN.... SİLAH ATEŞ ALMIŞMIŞ..YALANINIZA SOKİM SİZİNN...
Yalan bu kazalar manisa isparta da olmuyor
şehit haberleri sanki başka ülkeden geliyormuş gibi haber ediyorlar halkı alıştırıyorlar bu haberlere.
Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah
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