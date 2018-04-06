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Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 16:52 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 2 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı.

Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) inflak etmesi sonucu, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit oldu, 1 uzman erbaş da yaralandı.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Olay, bugün öğlen saatlerinde Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesinin Şentepe üs bölgesi yakınlarında meydana geldi. Bölgede operasyonda olan askerlerin geçişi sırasında teröristler tarafından döşenen EYP, inflak etti. Meydana gelen patlamada, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit olurken, 1 uzman erbaş da yaralandı. Yaralı uzman erbaş, askeri helikopterle Hakkari'ye sevk edilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari şehit patlama

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Biz evimizde rahat rahat oturabiliyorsak birileri fedakarlık yaptığı içindir.Allah Rahmet Eylesin , mekanı CENNET olsun.
Allah rahmet eylesin. Türk milletinin başı sağolsun.
süleyman s. bey hani bitecekti hep böyle kandırıyorlar nereye kadar bedel vereceğiz böyle yeter artık. bedel veren hep biz oluyoruz yaşayansa onlar
Sanatçılar turistik geziye gider gibi şarkılar giderler oraya tüm acılar diner..
Allah rahmet eylesin. Sehit haberleri bizi uzuyor ama vatanimizin milletimizin birligi ve beraberligi icin can verilecekse bende dunden hazirim. Vatan sagolsun.
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