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Hakkari'den kahreden haber!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 10:32 | Son Güncelleme

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce yola döşenen patlayıcı zırhlı aracın geçişi sırasında patlatıldı. Saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan 9 polisten biri şehit oldu.

Saldırı, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Çobanpınar köyü yakınlarında düzenlendi. Meskan Tepe mevkiinden görevden dönen polisleri taşıyan, zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada, 9 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Hakkari'ye sevk edildi. Tedaviye alınan yaralı polislerden Recep Emre Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Gaziantep nüfusuna kayıtlı, tarih öğretmenliği bölümünden mezun şehit polis memuru Recep Emre Yılmaz'ın 2 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi. Yılmaz için bugün Hakkari'de tören düzenleneceği, ardından da cenazesinin memleketine uğurlanacağı bildirildi.

Saldırıda yaralanan diğer 8 polis memurunun tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari şehit PKK

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
canım ülkeme abd den saldırı hain pkk dan saldırı Allahım sen ülkeme güç ver kuvvet ver bu hainlere fırsat verme (AMİN)
Mekanın cennet olsun yiğidim..
allah rahmet eylesin,
Allah şahadetini kabul etsin, yatalılarımıza da acil şifalar dilerim
TERÖRLE MÜCADELEDE "İNSAN HAKLARI" SAÇMALIĞINA FAZLA BAĞLANDIK SANKİ, YETER ARTIK TAHAMMÜL SINIRLARINI ZORLUYOR..9 AYLIK BEBEK VE ANNESİNDEN SONRA..
Çarşıda pazarda evde okulda dağda bağda nerede olursa olsun gördüğünü vurmadıktan sonra yakaladığını da asmadıktan sonra asır geçse yine de bu PKK bitmeeezzz........
Allah yardımcıları olsun
ALLAH RAHMET EYLESİN
Çarşıda pazarda evde okulda dağda bağda nerede olursa olsun gördüğünü vurmadıktan sonra yakaladığını da asmadıktan sonra asır geçse yine de bu PKK bitmeeezzz........Polis ve asker düşmanı köpekler kına yaksın unutmayın ki bu ülkede asker ve polis olmasa bu pkklı kürtlerin kürdistan hayalleri hayalde kalmaz ayrıca da ananızı ağlatırdı......
başkanlık gelince terör bitecek dediler geçen seçimde bitmedi, bu seçimde başkanlık gelsin ekonomiyi düzeltecek reyiz dediler ülke batıyor. çomarlarda yangında saç tarayanlar gibi hepsini alkışladılar...
Cenab-ı ALLAH (c.c) gani gani rahmet eylesin, mekanı CENNET olsun inşaALLAH :( Ailesine sabırlar diliyorum...
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