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Hakkari'den kahreden şehit haberi!

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 15:49 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kahreden gelişme... Son dakika habere göre, Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Zer Tepe bölgesine PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu.

Çukurca'da sınırın sıfır noktasındaki Zer Tepe üs bölgesine, bugün öğle saatlerinde Irak'ın kuzeyinden PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, sözleşmeli er olduğu belirtilen 1 asker şehit oldu. Güvenlik güçleri, saldırıya anında karşılık verirken, bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon sürüyor.

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Hakkari Çukurca şehit Son dakika TSK

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
Referandumdan evet çıktığında terör bitecek Türkiye uçacaktı idam gelecekti şehit gelmeyecekti
terör neden bitmiyor diye birine soru soracaksan başta dışarda abd içerde chp ye sor bakalım etrafımızda bu terör seviciler varken bitmez terör siz daha afrine neden girelim diye abd ağzıyla konuşun
@mah6bsddn4 hayır cıktıgı için mi şehit haberi geliyor? sizde fitne bitmez.
@mah6bsddn4 me meeee meee bu millet ferasetini kaybetmiş çünkü bunlar 10 yıl önce 3-5 Mehmet şehit oldu diye meclisi toplayamam diyenlerin askerliği paralı hale getirenlerin askerlik yan gelip yatma yeri değil diyenlerin ama kendi çocuklarını çürük raporu alarak yan gelip yatmasına bile izin vermeyenlerin olduğu ülke Allah Şehitimizi Resule komşu eylesin
@mah6bsddn4 bu ülkede şehit vermeden yaşamak istiyorsan müstemleke olacaksın. Kukla bir devlet olacaksın anladın..
@mah6bsddn4 hayırdır lan muhasebeci Kenan şehit haberi gelince bi ayrı seviniyorsun,elbet seninde vaktin gelir merak etme
Referandumdaki siyasi ortam ve terör tehlike seviyesiyle şimdikini bir tutuyorsan; Ya okumuyorsun takip etmiyorsun ya da demagoji yapıyorsun ki bence ikisi de. Evet, Allah rahmet eylesin keşke şehitlerimiz olmasa ama Avrupa'da YPG tüm siyasi, askeri destek sağlanirken, ABD'den tonlarca ve binlerce tir silah alırken, Ne yapalım? Aman deyip, Eyvallah mı çekelim bu mu? Biraz saçmalamayın lütfen !
eyyyy başkan seçilince terör biticek diyen başkaaa nnn nerdeeee terör bitiyoduuu nerdeeee
şehitler ölmez Vatan bölünmez
RABBİM Rahmet eylesin . Haberlerde kahreden haber üzücü haber vs başlıklar çoğu kimsenin ne üzüldüğü ne kahroldugu var. Asıl bu duruma kahrolmak lazım
Kahreden Haber? Kahreden Haber? Kahreden Haber? Üzüldük ama kahrolmadık bilendik, daha da hırslandık. Allah herkese şehitlik nasip etmez ama bunu siz anlayamazsınız..
hani terör bitecekti hani analar ağlamayacaktı hani türkiye uçacaktı hani şehit gelmeyecekti uyan eyyy halkım uyan derin uykudan.
1999'da PKK köşeye kıstırılmış, kendini feshetmişti. Sonra 2002'de AKP ve "asrın lideri" başa geçti. Şimdi 2018, PKK Hatay'dan başlıyor İran sınırımıza kadar beğendiği her yerden saldırabilecek imkanlara ulaştı.
NOLLDUU..HANİ BALYOZ GİBİ İNİYODUNUZ TEPELERİNE...
@magic_man sanada inecekler. ip alındı sıranı bekle
Şehitler ölmez. Yazması ne kolay değil mi. Bir de gidin o acılı annesine babasına sorun bakalım nasıl ölüyomuş hem çocukları hem kendileri
TÜRKİYE YENİLMEZ HALK EĞİLMEZ
acele etmeyin klavye delikanlilari
TÜRK MİLLETİNİN EN BÜYÜK DÜŞMANI ABD... KURDUĞU TERÖR ÖRGÜTLERİ KUYRUĞUDUR...
daha dün akşam haberlerde çıktı amerikan cony leri türk askerlerini 1km uzaklıktan izliyor diye vurun puştları.
yav şehit Allah için öldürülene denir.Ne kürtler ne de türkler şehittir.yalan söylüyolar.
@s.acilen o neki
ne zaman bitecek bu terör yeterin artık.. eyyyy devlet başındakiler artık bağırın haykırın ama gerçek bir kanaatle icraate de geçin mutlak hedef terörizmin bitirilmesi olsun abd ve ab nin aşağılık oyunları ve ikiyüzlülüğünden sizin arap seviciliğinizden bize gına geldi..
Asker Uyuyor Diye Değil Devlet Uyuyor Diye Şehit Oluyor Asker.! Vatan Sağolsun. Canım Kardeşim Ruhun Şad Olsun...
allah yar ve yardımcımız olsun vatan uğrunda ölen varsa vatandır
IRAK SINIRINI DENETLEMEKTE YA ACİZ KALIYOR,YADA ÇİFTE STANDARLI HAREKET EDİYOR. SNIRLARINDAN DEVAM EDEN TERÖR SALDIRILARININ DENETLEYEMEYEN ÜLKELER BUNUN HESABINI ÜLKEMİZE VERMEK ZORUNDA.IRAKTADA GÜVENLİ SINIR KORİDORU AÇILMAK ZORUNDA.BAŞKA YOLU YOKTUR.
ırak a ne zaman giriyoruz.
Her şehit haberinde Başbakan Binali Yıldırım'ın miting meydanlarında bağırarak söylediği "Evet çıktığında terörün bitmesine var mısınııııııız?" sözü aklıma geliyor. Evet çıktı, ama terör bitmedi. Binali bey ise her gün yeni yeni vaatlerine devam ediyor. Acaba "Yahu ben şunu şunu dedim" diyor mudur kendi kendine?
yakaladıgınızebertin. besledikçe çogalıyorlar
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