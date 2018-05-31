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Hakkari doğalgaza kavuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 11:51 | Son Güncelleme

Hakkari'ye doğalgaz getirilmesi için geçen yıl başlatılan çalışma kapsamında 203 kilometrelik hattın 110 kilometresi engebeli arazi şartlarına rağmen tamamlandı - Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim: -"2017 yılında sayın Başbakanımızın müjdelediği doğalgazı 2018 yılı ekim-kasım itibarı ile Hakkari'ye getirmiş olacağız''

HAKKARİ (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU - Hakkari'nin doğalgaza kavuşması amacıyla geçen yıl başlatılan çalışma kapsamında 203 kilometrelik hattın 110 kilometresi engebeli arazi şartlarına rağmen tamamlandı.

Hakkari'de güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik kararlı operasyonları sürerken, bir taraftan da önemli yatırımlar devam ediyor.

Vatandaşların yıllardır özlemini çektiği doğalgaz çalışmaları, Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından yapılan ihale sonrası bölgenin zorlu coğrafi koşullarına rağmen tüm hızıyla devam ediyor.

Geçen yıl Van'ın Özalp ilçesine bağlı Erçek Mahallesi'nde başlatılan 203 kilometrelik hattın 110 kilometresi tamamlandı.

Geriye kalan 93 kilometrelik kısmın ise bu yıl içerisinde tamamlanarak test aşamalarının bitirilmesi hedefleniyor.

- "Hakkari'yi temiz havaya kavuşturacağız"

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, AA muhabirine, bu yıl kente doğalgazı getirme amacında olduklarını söyledi.

BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihale neticesinde doğalgaz çalışmalarının il merkezi sınırlarına geldiğini anlatan Epcim, ''Bir diğer ihale de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından tamamlanmış olup şehir içerisinde müteahhit firma, dağıtım şirketi olarak çalışmalarına başladı." dedi.

Hakkari'nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2017 verilerine göre Türkiye'nin en kirli havaya sahip kentlerinden olduğunu anlatan Epcim, şöyle konuştu:

"Bu çalışmalarla Hakkari'mizi temiz bir havaya kavuşturmuş olacağız. Doğalgazın Hakkari'yi modern bir kent yapma noktasında önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 2017 yılında sayın Başbakanımızın müjdelediği doğalgazı 2018 yılı ekim-kasım itibarıyla Hakkari'ye getirmiş olacağız. Bunun da mutluluğu içerisindeyiz.''

- "Zor coğrafyaya rağmen çalışmalar sürüyor"

Yüklenici firmanın şantiye şefi Mikail Canizci ise 2017 yılının ortalarında, Hakkari'ye doğalgaz götürecek projenin startının verildiğini anlattı.

203 kilometrelik hatta 10 ekibin çalıştığını dile getiren Canizci, şunları kaydetti:

"Bu hattın yaklaşık 110 kilometresinin kaynağını bitirmiş durumdayız. Kaynakla beraber gerek boruların kanala indirilmesi gerekse teknik testlerin yapılması gibi çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hakkari coğrafyası biraz zor bir coğrafya. Bazen engebeli arazide yağmurdan dolayı çalışmalarımızda aksamalar oluyor. Fakat biz çaba gösterip sene sonuna doğru bitirmeye çalışıyoruz.''

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Cüneyt Epcim doğalgaz Hakkari

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