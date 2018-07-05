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Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde 15 gün sürecek büyük operasyon başlıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 16:01 | Son Güncelleme

Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki bazı alanlar, 8 Temmuz'dan itibaren 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde 15 gün sürecek büyük operasyon başlıyor!

Hakkari merkezi ile 3 ilçesindeki bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği bildirildi.

Saldırılar nedeniyle vatandaşın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

asker tsk

VATANDAŞLARIN BELİRTİLEN BÖLGELERE İZİNSİZ GİRMESİ YASAKLANDI

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırındaki 30 bölgenin 8 Temmuz günü saat 00:00:01'den 22 Temmuz günü saat 23:59:59'a kadar, "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.

AA

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Hakkari operasyon 15 gün sürecek büyük operasyon başlıyor bölücü terör örgütü PKK

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
YİGİTLERİ ALLAH HER ZAMAN YANINIZDA
indirin tepelerine tepelerine acımayın
Allah c.c. güvenlik güçlerimizin , bu vatan için savaşanların yardımcısı olsun.
büyük operasyon başlıyor pkk,lılara duyurulur ( ısıracak köpek dişini göstermez ) derler.
KANDİL NE OLDU.
@ozcan5520 KANDİLDEYIZ DEVAM EDİYORUZ TEMİZLEMEDEN ÇIKMAYIZ YA BİTECEK YA BİTECEK DUA EDİN
operasyonlar medyanın da desteğiyle çok gizli yapılıyor maşallah.
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