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Hakkari merkezli sahte sağlık raporu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 00:45 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 11'i tutuklandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari merkezli, Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri ile Van'da, sağlık raporunda sahtecilik yaptıkları ve bu raporlarla kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 39 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Hakkari Devlet Hastanesinde düzenlenen engelli sağlık kurulu raporlarında sahtecilik yapıldığı ve bu raporlarla kamuyu zarara uğrattıkları tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen ''Beyaz Önlük'' operasyonunda gözaltına alınan 39 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 23 şüpheli adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı getirilerek salıverildi. 5 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 6 ay süren teknik dinleme ve fiziki takip sonucunda 13 Temmuz'da Hakkari merkezli olmak üzere Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri ile Van'da eş zamanlı gerçekleştirilen ''Beyaz Önlük'' operasyonu kapsamında hastanede çalışan bazı kamu personeli ile sahte rapor kullandıkları belirlenen 39 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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