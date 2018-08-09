Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki saldırıda şehit olan askerimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesi’ne PKK’lı teröristlerce Irak’ın kuzeyinden yapılan havanlı saldırı sonucu biri ağır 6 asker yaralanmıştı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, ağır yaralı Uzman Er Ömer Güç şehit oldu. Şehit Güç’ün Ağrı’nın Tutak ilçesi Akyele köyü nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.
Şehit Uzman Er Ömer Güç’ün babası Nizamettin Güç’e acı haberi Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat ile ilçe jandarma komutanı verdi. Şehit askerin bekar olduğu öğrenildi.
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