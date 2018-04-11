Hakkari şehidinin baba evinde hüzün hakim

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Semih Şahin’in baba ocağında hüzün hakim.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda Kırşehirli Uzman Çavuş Semih Şahin şehit düştü. Şehidin acı haberi, Kırşehir’in Akpınar ilçesine bağlı Büyük Abdiuşağı köyünde yaşayan ailesine, Akpınar Kaymakamı Murat Girgin, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Harun Ağaç tarafından verildi. Acı haberin ulaşması üzerine şehidin baba evi Türk bayrakları ile donatılırken, akrabaları da eve akın etti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Semih Şahin’in askerlik görevini Isparta’da yaptıktan sonra uzmanlık sınavlarını kazandığı ve ilk görev yeri Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde göreve başladığı bildirildi. Ayrıca, Şahin’in ailesi ile 10 gün önce görüştüğü ve görevden döndükten sonra sık sık ailesini aradığı aradığı öğrenildi.

Şehidin naaşı, yarın Büyük Abdiuşağı köyünde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek.