HABER

Hakkari-Van karayolu ulaşıma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 22:20 | Son Güncelleme

Van'dan Hakkari'nin Çukurca ilçesine mühimmat taşıyan tırda çıkan yangın sonucu kapanan Van-Hakkari karayolu ulaşıma açıldı

HAKKARİ (AA) - Van'dan Hakkari'nin Çukurca ilçesine mühimmat taşıyan tırda çıkan yangın sonucu kapanan Van-Hakkari karayolu ulaşıma açıldı.

Erziki Köprüsü mevkisinde dün saat 23.30 sıralarında, Van'dan Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanlığına mühimmat taşıyan tırın fren balatalarının alev alması sonucu çıkan yangın sonrası kapatılan yolda ekipler çalışmalarını tamamladı.

Çevreye saçılan mühimmatın toplanması ve bölgede yapılan arama tarama faaliyetinin sona ermesiyle yol ulaşıma açıldı.

Tırın dorsesinde bulunan mühimmatın, yangın nedeniyle patlayarak çevreye saçılması sonucu, Van-Hakkari karayolu, vatandaşların güvenliği açısından Yeniköprü ve Depin yol kontrol noktaları arasında trafiğe kapatılmıştı.

Helikopterle imha edildiler!Helikopterle imha edildiler!
Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdıCumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı
Acı haber geldi! Şehit ve yaralılar varAcı haber geldi! Şehit ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Karayolu mühimmat TIR yangın

En Çok Okunan Haberler

Şenol Güneş olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine gitmeyecek!

Şenol Güneş olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine gitmeyecek!

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık çetesi çökertildi!

Ankara'da tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık çetesi çökertildi!

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıl dönümünde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıl dönümünde konuştu

Osmaniye ve Konya'ya şehit ateşi düştü

Osmaniye ve Konya'ya şehit ateşi düştü

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.