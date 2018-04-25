Hakkari-Van karayolu ulaşıma açıldı

HAKKARİ (AA) - Van'dan Hakkari'nin Çukurca ilçesine mühimmat taşıyan tırda çıkan yangın sonucu kapanan Van-Hakkari karayolu ulaşıma açıldı.
Erziki Köprüsü mevkisinde dün saat 23.30 sıralarında, Van'dan Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanlığına mühimmat taşıyan tırın fren balatalarının alev alması sonucu çıkan yangın sonrası kapatılan yolda ekipler çalışmalarını tamamladı.
Çevreye saçılan mühimmatın toplanması ve bölgede yapılan arama tarama faaliyetinin sona ermesiyle yol ulaşıma açıldı.
Tırın dorsesinde bulunan mühimmatın, yangın nedeniyle patlayarak çevreye saçılması sonucu, Van-Hakkari karayolu, vatandaşların güvenliği açısından Yeniköprü ve Depin yol kontrol noktaları arasında trafiğe kapatılmıştı.
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