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Hakkari, Van ve Muş’ta nevruz kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 18:26 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde Van, Hakkari ve Muş’ta düzenlenen nevruz kutlamaları olaysız sona erdi.Van Kalesi yanındaki Atatürk Kültür Parkı’nda düzenlenen kutlamalara binlerce kişi katıldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde Van, Hakkari ve Muş’ta düzenlenen nevruz kutlamaları olaysız sona erdi.
Van Kalesi yanındaki Atatürk Kültür Parkı’nda düzenlenen kutlamalara binlerce kişi katıldı. Emniyet güçlerinin yoğun önlem aldığı kutlamalarda; nevruz ateşi yakıldı, şarkılar seslendirildi. Konuşmaların yapıldığı kutlamalarda, vatandaşlar bol bol halay çekip oynadı. HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın da katıldığı kutlamalar, olaysız bir şekilde sona erdi.

Muş’ta nevruz etkinliği sönük geçti
Muş’taki İstasyon Caddesi Tren Garı önünde bulunan kavşakta düzenlenen program, vatandaşların Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekmesiyle başladı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, alana giren şahısların üst araması ve GBT sorgulamasını yaptı. Az sayıda kişinin katıldığı program, yapılan konuşma ve halayların ardından olaysız bir şekilde sona erdi.

Hakkari’de nevruz kutlamaları
Hakkari’deki otogar alanında yapılan nevruz kutlamaları ise, ateşin yakılmasıyla başladı. HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan’ın da katıldığı kutlamalar, canlı müzik eşliğinde halayların çekilmesiyle devam etti. Konuşmaların da yapıldığı kutlamalar, olaysız bir şekilde sona erdi.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Şehir Stadyumunda da nevruz kutlamaları yapıldı. HDP Milletvekili Lezgin Botan ile Dilek Öcalan’ın da katıldığı kutlamalar, müzik eşliğinde sona erdi.

Hakkari, Van ve Muş’ta nevruz kutlamaları

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Hakkari, Van ve Muş’ta nevruz kutlamaları

Hakkari, Van ve Muş’ta nevruz kutlamaları
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Hakkari, Van ve Muş’ta nevruz kutlamaları

Hakkari, Van ve Muş’ta nevruz kutlamaları
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Hakkari, Van ve Muş’ta nevruz kutlamaları

Hakkari, Van ve Muş’ta nevruz kutlamaları
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Hakkari, Van ve Muş’ta nevruz kutlamaları

Hakkari, Van ve Muş’ta nevruz kutlamaları
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Hakkari, Van ve Muş’ta nevruz kutlamaları

Hakkari, Van ve Muş’ta nevruz kutlamaları
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Hakkari, Van ve Muş’ta nevruz kutlamaları

Hakkari, Van ve Muş’ta nevruz kutlamaları
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Hakkari, Van ve Muş’ta nevruz kutlamaları

Hakkari, Van ve Muş’ta nevruz kutlamaları
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Hakkari, Van ve Muş’ta nevruz kutlamaları

Hakkari, Van ve Muş’ta nevruz kutlamaları
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Hakkari, Van ve Muş’ta nevruz kutlamaları

Hakkari, Van ve Muş’ta nevruz kutlamaları
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Hakkari, Van ve Muş’ta nevruz kutlamaları

Hakkari, Van ve Muş’ta nevruz kutlamaları
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Hakkari, Van ve Muş’ta nevruz kutlamaları

Hakkari, Van ve Muş’ta nevruz kutlamaları
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