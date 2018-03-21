Hakkari, Van ve Muş’ta nevruz kutlamaları

Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde Van, Hakkari ve Muş’ta düzenlenen nevruz kutlamaları olaysız sona erdi.

Van Kalesi yanındaki Atatürk Kültür Parkı’nda düzenlenen kutlamalara binlerce kişi katıldı. Emniyet güçlerinin yoğun önlem aldığı kutlamalarda; nevruz ateşi yakıldı, şarkılar seslendirildi. Konuşmaların yapıldığı kutlamalarda, vatandaşlar bol bol halay çekip oynadı. HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın da katıldığı kutlamalar, olaysız bir şekilde sona erdi.

Muş’ta nevruz etkinliği sönük geçti

Muş’taki İstasyon Caddesi Tren Garı önünde bulunan kavşakta düzenlenen program, vatandaşların Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekmesiyle başladı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, alana giren şahısların üst araması ve GBT sorgulamasını yaptı. Az sayıda kişinin katıldığı program, yapılan konuşma ve halayların ardından olaysız bir şekilde sona erdi.

Hakkari’de nevruz kutlamaları

Hakkari’deki otogar alanında yapılan nevruz kutlamaları ise, ateşin yakılmasıyla başladı. HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan’ın da katıldığı kutlamalar, canlı müzik eşliğinde halayların çekilmesiyle devam etti. Konuşmaların da yapıldığı kutlamalar, olaysız bir şekilde sona erdi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Şehir Stadyumunda da nevruz kutlamaları yapıldı. HDP Milletvekili Lezgin Botan ile Dilek Öcalan’ın da katıldığı kutlamalar, müzik eşliğinde sona erdi.