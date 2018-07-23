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Hakkari ve Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan’da 11 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 08:35 | Son Güncelleme

Hakkari ve Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan’da 11 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.


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