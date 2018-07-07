Hakkari ve Mersin'de uyuşturucu operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari ve Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda 3 Temmuz'da Yüksekova ilçesi ile Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda içime hazır eroin ve metamfetamin bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i savcılıkça serbest bırakıldı. Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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